Vereador ‘Paulo Eduardo’ será vice de Alex Manente

O vereador Paulo Chuchu (PL), que alterou seu nome de urna para Paulo Eduardo, será confirmado hoje candidato a vice-prefeito de São Bernardo na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania). O Diário checou a informação com fontes a par dos fatos. O legislador ganhou a disputa interna que travava com outros três postulantes. Pesou decisivamente em seu favor o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O anúncio oficial será feito hoje, a partir das15h, noMeninos Futebol Clube, no Rudge Ramos, na convenção conjunta das agremiações que dão sustentação à dupla: Cidadania, PSDB, PSD, PL, MDB, Progressistas e Solidariedade. Paulo Chuchu se transforma em Paulo Eduardo por uma decisão do núcleo da campanha.

Quatro postulantes disputavam a vaga de vice na chapa do deputado federal, indicados por partidos que integram a aliança: Luciana Zanon (Solidariedade), Andrea Castro Alves (Progressistas), Luana Eloá (MDB) e Paulo Eduardo.

O peso do eleitorado de direitana cidade e o envolvimento do vereador com temas relacionados à segurança pública definiram a escolha. Sugestões colhidas pela précampanha de Alex, por meio do movimento São Bernardo que Olha Pra Frente, identificaram que a criminalidade é uma das principais preocupações do são-bernardense. Paulo Eduardo é policial civil e faz do tema uma de suas principais bandeiras na Câmara.

Nem Alex nem Paulo Eduardo quiseram falar ontem com o Diário sobre a definição da chapa majoritária. “Todos esses nomes são importantes, cadaum tem um valor muito significativo, todos estarão no nosso projeto, mas só se pode escolherum vice”, havia dito o deputado federal ao podcast Política em Cena, quarta-feira.

Remontam ao começo deste ano as primeiras informaçõesde que o vereador, historicamente ligado à família Bolsonaro, poderia ser candidato a vice-prefeito. Grupo de apoiadores do ex-presidente enxergou no parlamentar alguém com potencial para polarizar com o atual chefe do Executivo nacional, Luiz Inácio Lula da Silva, que acabara de dizer que seria questão de honra recuperar para o PT a cadeira de prefeito na cidade em que ele se lançara na vida pública.

A aproximação com o deputado federal vem se desenhando desde 2023. Em 9 de outubro, em entrevista ao Diário, Paulo Eduardo Lopes, nome de batismo de Chuchu, revelouque já dialogava com Alex. “Não o conhecia pessoalmente e tive grande surpresa conversando com ele durante cerca deuma hora e meia”, contou.

Daí para frente, as negociações avançaram rapidamente. Em 21 de março, Paulo Eduardo, eleito vereador pelo PRTB em 2020 com 2.908 votos, assinoua ficha de filiação ao PL, abonada pelo próprio Bolsonaro. Na oportunidade, o ex-presidente lançou a pré-candidatura do correligionário a vice: “Bem-vindo e boa sorte. Que você realmente atinja seus objetivos, que serão os objetivos da população desta grande cidade”.

No dia 31 de maio, a relação de Bolsonaro com Paulo Eduardo viabilizou a primeira visita do ex-presidente à região depois que ele deixou o Palácio do Planalto. O liberal passouo dia em São Bernardo participando da coleta de donativos às vítimas das enchentes que castigaram o RioGrande do Sul –o evento ocorreu no Meninos Futebol Clube, exatamente o mesmo endereço da convenção deste sábado.