Half-pipe de São Bernardo ganha data de reinauguração

Como uma das celebrações de 471 anos de São Bernardo, a revitalização da pista de skate half-pipe, no Parque da Juventude, está prevista para ser entregue no próximo dia 17. A pista é uma das duas únicas públicas do tipo no Estado. Antes da interdição, o half- pipe também recebia eventos de competição, tanto de skate, como de patins e de ciclismo BMX.

O Diário havia denunciado a insatisfação de usuários com a medida no começo deste ano: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4096882/interdicao-de-half-em-parque-de-sao-bernardo-gera-insatisfacao.