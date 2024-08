Rainha Camilla precisou relembrar Príncipe William sobre hierarquia, diz biografia

Eita! De acordo com a biografia recém-lançada de Kate Middleton, escrita por Robert Jobson, Rainha Camilla, esposa do Rei Charles III, precisou relembrar o enteado, Príncipe William, de que existe uma hierarquia real no comando.

Na obra, Catherine, A Princesa de Gales: A Biografia da Futura Rainha, o autor conta que o Príncipe de Gales seria meio rebelde, isso porque ele nem sempre mostrou total subordinação ao pai, Rei Chales III. Isso teria feito com que sua madrasta intervisse para relembrá-lo de que mesmo ele sendo o próximo da linhagem, ele ainda não teria recebido a coroa.

Robert relembra um acontecimento e exemplifica a história. No livro, ele detalha que um dia o herdeiro e sua esposa, Kate, teriam solicitado se poderiam se juntar ao comboio de segurança de Charles e Camilla, na saída do Castelo de Windsor. No entanto, o casal teria se atrasado, o que teria deixado a rainha incomodada e levado ela a tomar a decisão de deixá-los para trás:

Após Charles ficar esperando vários minutos pelo casal, Camilla insistiu que eles fossem sem eles. Quando William e Kate chegaram, tudo o que eles conseguiam ver eram as luzes azuis piscantes das motos desaparecendo à distância.

Embora o começo conturbado no relacionamento entre eles, atualmente a relação entre William e Camilla é de extrema união, principalmente após os diagnósticos de câncer do rei e de Middleton.

Eles foram deixados, quase literalmente, cuidando da coroa enquanto o rei e a princesa se recuperam, citou Jennie Bond, na biografia.