Sandy vai para fazenda de Xororó com suposto namorado, Pedro Andrade

Está ficando sério? Ao que tudo indica, Sandy e Pedro Andrade, seu suposto namorado, estariam na fazenda de Xororó, pai da cantora. De acordo com o jornal Extra, o médico estaria na propriedade do possível sogro, aproveitando o romance com a cantora.

Segundo o Portal Leo Dias, algumas fotos estão circulando na internet e seguidores apontaram semelhanças dos locais onde Pedro estava e a fazenda do cantor sertanejo. Isso fez com que os rumores aumentassem e as especulações rolassem soltas.

Vale lembrar que o suposto romance entre eles ainda não foi confirmado e nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto. A assessoria da Sandy revelou que não irá se pronunciar.