+SBT anuncia que lançará documentários sobre Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, Hebe Camargo e mais

O +SBT é o novo projeto da emissora de Silvio Santos e promete ser o streaming mais democrático que existe no Brasil. Na coletiva de imprensa sobre a plataforma, detalhes foram dados em primeira mão sobre a produção dos docuseries, um documentário em formato de série, sobre a vida de Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega, Hebe Camargo, Jô Soares, Christina Rocha e Gugu Liberato.

Comandado por Daniela Beyrute, filha de Silvio Santos, o encontrou mostrou o primeiro episódio do documentário de Carlos Alberto de Nóbrega na íntegra. O primeiro episódio conta a história de sua família, a criação de A Praça da Alegria até a Praça É Nossa, e acaba em um momento dramático: quando o apresentador revela que ficou mais de dez anos sem falar com Silvio Santos.

Nóbrega esteve presente no evento, que ocorreu no Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo, e foi aplaudido de pé pelos convidados. Além de tudo, não poupou elogios à família Abravanel ao dizer que nutre um carinho muito grande por eles:

- Muito obrigado pelo amor que você [Daniela] tem por mim, pelo carinho que a Patrícia tem. Torço pela Patrícia Abravanel e ela sabe disso. Suas irmãs sempre me trataram com muito carinho. Sinto o SBT como minha casa e estarei lá até o último dia da minha vida.

Acha que parou por aí? Todos os documentários contam com participações especiais, inclusive de pessoas que fazem parte de outras emissoras. O +SBT estreia oficialmente no dia 18 de agosto.