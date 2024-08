Simone Biles reconhece potência de Rebeca Andrade e confessa: - Nunca tive uma atleta tão próxima de mim

É a nossa menina! Simone Biles levou a medalha de ouro na final do individual geral feminino da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, mas confessou que percebe a potência de Rebeca Andrade na modalidade. A brasileira ficou logo atrás e levou a medalha de prata na competição.

Durante coletiva de imprensa nos Jogos Olímpicos, a ginasta conversou com a mídia internacional e brincou que não quer mais competir com a brasileira, pois ela está em um nível muito próximo.

- Para mim, pessoalmente, hoje à noite significa o mundo para mim. É tão louco. Não quero mais competir com a Rebeca, estou cansada [risos]. Ela fica muito próxima, nunca tive uma atleta tão próxima de mim. Ela me coloca na ponta dos pés, traz a melhor atleta em mim. Estou animada e orgulhosa de competir com ela, mas não gosto mais [risos]! Estou ficando desconfortável, não gosto desse sentimento, estou estressada.

Após conquistar a medalha de prata, Rebeca fez algumas publicações nas redes sociais celebrando a conquista. Em uma delas, publicou um clique em que aparece ao lado de seu treinador e fez um agradecimento a Francisco Porath Neto por tê-la guiado em sua jornada até o segundo lugar do pódio olímpico.

Eu te amo! Obrigada por fazer acontecer mais uma vez. O melhor treinador do mundo!

A sessão de comentários contou não apenas com palavras de carinho de celebridades brasileiras, como também teve uma mensagem de Viola Davis. A atriz norte-americana fez questão de parabenizar Rebeca pelo feito e declarou:

Eu te amo, Rebeca!! Parabéns.