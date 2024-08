Em resultados inéditos, Brasil garante duas pratas nos Jogos

Após um dia de derrotas na quarta-feira, o Brasil voltou a subir no pódio nesta quinta-feira (1º) na Olimpíada de Paris. Desta vez, garantiu duas pratas. Destaques para Caio Bonfim, na marcha atlética de 20 km, e Rebeca Andrade, na final individual geral da ginástica artística.

Em sua quarta Olimpíada, Caio Bonfim vive uma redenção. Lesionado na prova em Londres-2012, ele deixou a disputa em uma cadeira de rodas. Já na Rio-2016, o atleta chegou perto do pódio, mas acabou na quarta posição. E, em Tóquio-2021, o marchador não teve bom desempenho e acabou apenas na 13ª colocação. Nesta quinta (1º), após 20 km com tempo de 1h19min09s, o brasileiro conquistou sua primeira medalha olímpica na marcha atlética. O ouro ficou com o equatoriano Daniel Pintado, e o bronze, com o espanhol Alvaro Martin.

Já na ginástica artística, Rebeca Andrade fez grande disputa com Simone Biles. No entanto, teve de se contentar com a prata na final individual geral, somando total de 57,932 pontos. Biles, ouro, fez 59,131, e o bronze ficou com Sunisa Lee (56,465), também americana. Com a conquista, Rebeca se torna a mulher com mais pódios olímpicos no esporte brasileiro. São quatro medalhas ao todo. Flávia Saraiva também participou da prova, e finalizou em nono lugar.

Pela manhã, Hugo Calderano, um dos representantes do Grande ABC, conquistou mais um resultado histórico no tênis de mesa. Em uma vitória por 4 a 0 contra o sul-coreano Woojin Jang, Calderano avançou às semifinais, bateu sua própria marca e faz a melhor campanha do Brasil em Olimpíadas na modalidade. Ele disputará a semi contra o sueco Truls Moregard às 9h30. O europeu se destacou ao eliminar o chinês Chuqin Wang, líder do ranking global.

No handebol, a Seleção feminina conheceu sua terceira derrota, por 31 a 24, diante da Holanda. Com o resultado, a equipe ficou na quinta posição do Grupo B, fora da zona de classificação, e volta à quadra neste sábado, contra a Angola (9h), pela última rodada, com obrigação de vitória para ter chance de continuar na disputa. Quem também perdeu foi a judoca Mayra Aguiar, que depois de duas medalhas consecutivas nas outras edições, caiu ainda nas preliminares para a italiana Alice Bellardi, na categoria até 78 kg.

No vôlei, com atuação impecável, a Seleção feminina seguiu 100% e confirmou antecipadamente a vaga nas quartas de final após a vitória por 3 a 0 (25/20, 25/17 e 25/18) sobre o Japão. Ainda pela fase de grupos, a equipe vai enfrentar a Polônia no domingo (16h).

Tatiana Weston-Webb garantiu vaga nas quartas do surfe, após bater a americana Caitilin Simmers na rodada 3. Na próxima fase, ela encara a espanhola Nadia Erostarbe.

Duas brasileiras se enfrentaram na bateria seguinte, e quem se deu melhor foi Luana Silva, que avançou às quartas ao superar Tainá Hinckel, atual campeã brasileira. Já Gabriel Medina avançou ao eliminou o compatriota João Chianca, o Chumbinho. Na semifinal, sexta, ele vai encarar o australiano Jack Robinson.