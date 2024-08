Atacadista Assaí completa 50 anos; rede tem 12 lojas na região

O Assaí Atacadista, rede brasileira de comércio em atacado com 12 megalojas na região, completa 50 anos em agosto com planos de expansão no Estado de São Paulo – o que deve começar com reformas de unidades do Grande ABC ainda neste ano.

A companhia conta com 6.000 colaboradores diretos e indiretos em seis das sete cidades da região (a exceção é Rio Grande da Serra), com maior participação em Santo André (cinco) e São Bernardo (três). Entretanto, o foco para as reinaugurações deve se ater às lojas únicas em Mauá e de São Caetano.

“A proposta seria similar à pioneira aqui no Grande ABC, a de Piraporinha (Diadema), que entregamos na última semana a ampliação de espaços para açougue, empório de frios, cafeteria e padaria. Isto porque entendemos que o público do Grande ABC é bem fiel e está dentro da nossa média, em que justamente um em cada quatro domicílios locais são clientes”, conta Bianca Carboni, gerente regional de Marketing da rede.

Segundo a equipe, até o momento, não há novidades anunciadas para a unidade em Ribeirão Pires ou pretensões da empresa em inaugurar na única cidade sem o atacado no Grande ABC: Rio Grande da Serra.

Guarulhos, Barueri e Guarujá são as cidades previstas para abrigar os próximos estabelecimentos.

“A maior concentração de lojas, fora da Capital, está no Grande ABC, o que aponta que em breve poderão estar nos planos de expansão do atacadista. Por enquanto, a gente segue confiante na economia que temos promovido, o que traz a perspectiva de que a campanha de aniversário do Assaí, a maior que já fizemos também deve ser muito bem recebida”, afirma a executiva.

PRÊMIOS

O negócio, que está listado na Bolsa de Valores e nasceu na Zona Leste paulista, deve comemorar o aniversário de 50 anos e que chegou a 293 atacados em todo o País oferecendo prêmio de pelo menos R$ 5 milhões a um único vencedor em uma promoção que começou nesta quinta-feira e segue até 30 de novembro.

Nomeada Um show de prêmios e preço baixo, a ação sorteará 1.500 viagens entre os clientes cadastrados por CPF no site www.aniversarioassai.com.br, pelo WhatsApp (11) 5694-4554 ou nos totens disponíveis nas lojas.

Para as viagens premiadas, foi escolhida a rota de cruzeiro entre Santos, no Litoral Paulista, e Ilha Grande, no Rio de Janeiro.

“Se contemplarmos a quantidade de acompanhantes dos clientes ganhadores, premiaremos pelo menos 3.000 pessoas em todo Pais. Esta é uma conquista que dá tanto orgulho na gente que decidimos levar junto na viagem, como gratidão, os funcionários com mais de 20 anos de casa”, destaca Bianca.

A iniciativa oferecerá ainda 50 mil prêmios instantâneos de R$ 100 para compradores sortudos no caixa.