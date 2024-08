Morando realoca Secretaria de Finanças em biblioteca fechada no Crec Baetinha

A Prefeitura de São Bernardo vai destruir duas quadras do Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) Deputado Odemir Furlan, conhecido como Baetinha, para realocar os funcionários da Secretaria de Finanças, cuja sede atual, na Avenida Kennedy, está à venda, disseram fontes ao Diário. Em live realizada nesta quinta-feira à noite, o prefeito Orlando Morando (PSDB) confirmou a demolição de parte do espaço, com a justificativa de ampliar o estacionamento para os frequentadores.

As informações começaram a correr na quinta pela manhã, quando um grupo de frequentadores do Crec se deparou com caminhões da Prefeitura chegando ao espaço para realizar a derrubada das quadras. Segundo apuração do Diário, as pessoas ali presentes conversaram com os funcionários do Paço e os impediram de demolir parte do local.

Os usuários do Crec se mobilizaram ao longo do dia e criaram um abaixo-assinado contra a ação proposta pela Prefeitura. Até o fechamento desta edição, a petição contava com 1.430 assinaturas.

O Crec Baetinha conta com espaço para aulas de ginástica, natação, artes marciais e treinos de esportes coletivos, como futebol masculino e feminino, basquete e vôlei. O local é sede da Acaff (Academia de Futebol Feminino), projeto que, desde 2015, oferece aulas gratuitas para crianças, adolescentes e adultas. Como as aulas são realizadas nos campos com gramado sintético, alunas e treinadores temem que suas atividades sejam afetadas pelas intervenções da Prefeitura. “Temos até campeonato marcado”, disse ao Diário uma aluna que não quis se identificar.

Em sua tradicional live semanal, Orlando Morando refutou os rumores de que o espaço seria fechado, mas não desmentiu a possível transferência da Secretaria de Finanças ao local que abrigava a antiga Biblioteca Manuel Bandeira, fechada em março de 2020 após 41 anos de funcionamento.

“O Crec Baetinha vai continuar sendo Crec Baetinha. Se alguém está espalhando isso (o fechamento do espaço), chame de mentiroso. Vamos diminuir duas quadras, mas ainda sobra um monte de quadra lá. Vamos fazer uma mobilização para ampliar o estacionamento. As pessoas vão lá de carro e não têm onde estacionar. Vamos retirar as duas quadras que são inutilizadas e ainda assim vão sobrar outras quatro quadras”, revelou o prefeito na live.

O prédio que hoje abriga a Secretaria de Finanças está à venda desde outubro do ano passado, quando a Câmara deu aval à Prefeitura para vender este e outros 22 terrenos públicos. O espaço está localizado em frente ao Ginásio Poliesportivo e ao terreno que pertencia ao Centro de Educação de Trânsito, também vendido pela gestão tucana.

Questionada pelo Diário sobre a possível realocação da Pasta, a Prefeitura não respondeu até o fechamento desta edição.