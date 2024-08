Espetáculo ‘EU|TELMA’ chega à Fundação das Artes em São Caetano nesta sexta

A atriz Nicole Marangoni inicia a nova turnê do espetáculo solo “EU|TELMA” pelas cidades do Grande ABC. A estreia ocorre na Fundação das Artes, Teatro Timochenco Wehbi, em São Caetano, onde nasceu. A peça será exibida na cidade nesta sexta-feira (2), às 20h, com entrada gratuita.

A montagem cênica traz uma narrativa baseada em autobiografia e ficção para abordar a morte de forma efetiva, direta e lúdica. Além do espetáculo, Nicole Marangoni realiza uma oficina no sábado (3), das 9h às 13h, também na Fundação das Artes.

A atividade tem como objetivo estimular a autoprodução de trabalhos solos autorais para o teatro. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas exclusivamente por meio do link https://forms.gle/35aCpy3XytgiQURk6. São ao todo 20 vagas, indicadas para pessoas a partir de 16 anos.

A nova temporada do solo “EU|TELMA” e as oficinas que acompanham a peça foram viabilizadas por meio de projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo de Difusão Cultural, do Governo do Estado de São Paulo.

O ENREDO

A história da cuidadora de idosos (Telma), que perdeu a mãe de maneira prematura e vive com o pai, jardineiro, começou a ser trabalhada em 2013, após a morte do pai de Nicole Marangoni. Durante a participação em uma oficina de atuação foi proposto, como estímulo de pesquisa, o desenvolvimento de uma personagem cuidadora de idosos.

A partir daí a atriz aprimora uma narrativa ficcional (Telma) pautada por uma situação autobiográfica, os cuidados de fim de vida de seu pai.

As cenas são constituídas a partir de um diálogo entre depoimentos autobiográficos e ficcionais. Nicole Marangoni aprimora o teatro documental com provocações cênicas de Evinha Sampaio, Janaína Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria.

COMO É A OFICINA

No Laboratório de Criação Cênica para projetos solos autorais, que acontece na Fundação das Artes, Teatro Timochenco Wehbi, em São Caetano, no sábado (3), a partir das 9h, a atriz Nicole Marangoni vai detalhar a pesquisa feita para a montagem “EU|TELMA”. Suas referências e mecanismos criativos têm como objetivo sugerir caminhos para que os participantes possam criar seus próprios projetos.

Todo o processo teórico e prático que resultou a peça será compartilhado durante as quatro horas de oficina, por meio de vídeos, fotos, documentos e práticas. A proposta é oferecer ferramentas que estimulem futuras criações cênicas dos inscritos, além de propor desafios e a troca de conhecimento.

O público-alvo da oficina inclui artistas de teatro, dança, música, circo, ópera, poesia, entre outras frentes da arte. Os interessados devem ter experiência mínima em suas áreas de atuação e levar para o laboratório o material de pesquisa de interesse (dramaturgia ou temática), reunido a partir de fontes, como reportagens e poemas.