Chevrolet apresenta o Blazer 100% elétrico

A Chevrolet apresentou o Blazer EV (100% elétrico), que chega às concessionárias em setembro. O SUV premium da marca tem tração traseira, 347 cv de potência e bateria de 102 kWh. Além disso, oferece autonomia de 481 km no ciclo do Inmetro e vai de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. Segundo a GM (General Motors), o tempo de recarga, cerca de 3,5 vezes mais eficiente que dos elétricos tradicionais



O Blazer EV conta com acabamento esportivo tanto por dentro como por fora. Destaque para as linhas atléticas, rodas aro 21 com apliques e proporções únicas para um SUV - mais comprido, largo e com teto mais baixo que o padrão. O carro tem ignição automática (sem chave ou botão), ajuste de resposta do volante e pedais, bem como recursos comandados por voz. Entre os vários sistemas de assistência, vale ressaltar o alerta de ponto cego para bicicletas e o alerta de acidente em cruzamentos, conjunto exclusivo no segmento.

Outro pilar de inovação está na conectividade. O painel é todo digital, composto por duas telas, de 11 e 17,7 polegadas. A maior pertence ao multimídia, que conta com o sistema Google built-in nativo. Ele une o Google Assistant, o Google Maps e o Google Play que, junto com o OnStar, o Wi-Fi e o myChevrolet app, faz dele o pioneiro entre os automóveis da marca a não depender de um smartphone para projetar aplicativos. Além disso, permite conexão com um número superior de serviços e pode interagir com casas inteligentes.

O Blazer EV vem com pré-condicionamento da bateria para carga rápida, pré-climatização da temperatura do ar-condicionado e dos bancos e assinatura de LED animada que interage com o usuário para informar diferentes status de operação, como a aproximação do motorista.

Completa a lista: teto solar panorâmico, volante com aquecimento, retrovisor central com câmera, abertura elétrica da tampa do porta-malas e do bocal de recarga, Head-up Display e opção de alerta vibratório no banco do condutor, por exemplo. O preço ainda não foi divulgado pela GM

PARTIDA

O Blazer EV fica pronto para o motorista assim que ele embarca com a chave no bolso, bastando pressionar o pedal do freio e engatar a marcha para partir. Não há botão de ignição. Também não é necessário parear um smartphone para projetar aplicativos na tela do veículo, pois a sincronização de dados feita previamente é automática. O carro é capaz de reconhecer compromissos da agenda, sugerir o trajeto e indicar um ponto de recarga, caso a energia da bateria seja insuficiente.

O painel de instrumentos é configurável. São diversas opções de setup, com informações que vão desde estatísticas acerca da eficiência de condução, passando pelas condições do veículo até a capa do álbum que está tocando no sistema de áudio high definition da grife Bose.

Existem três modos pré-definidos de condução: Normal, Esportivo e Neve, que mudam o comportamento dinâmico do carro. Para os entusiastas, tem ainda um modo customizável para a sensibilidade de resposta do volante e dos pedais de freio e acelerador – como nos melhores simuladores de vídeo game. Até o sistema One Pedal, que otimiza a regeneração de energia para a bateria, tem níveis de calibração. No estágio de recuperação intensa é possível praticamente conduzir sem pressionar o pedal do freio, pois a desaceleração é controlada pelo gerador.

O condutor ainda tem o auxílio do controle de cruzeiro adaptativo, que segue a velocidade do fluxo do trânsito, e o alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma frontal e traseira. O alerta de ponto cego para bicicletas permanece ativo após o carro ser desligado para continuar monitorando o perímetro durante o desembarque.

A atmosfera tecnológica da cabine ganha uma pitada extra de requinte com as luzes ambiente que decoram as saídas de ar do painel, alusivas as do Camaro. No caso do Blazer EV, são 26 opções de cores.

DIMENSÕES

Com 4,88 metros de comprimento, 1,98 metros de largura e 2.495 kg, o modelo vai de 80 a 120 km/h em apenas 4,8s, excelente número para ultrapassagens confiantes na estrada. Tudo num silêncio surpreendente.

A unidade de potência do carro é composta por 12 módulos com capacidade total de 102 kWh. O veículo tem autonomia de 481 km, conforme medição do Inmetro. A velocidade de recarga é de até 22 kW (AC) e 190 kW (DC). Na prática, é possível repor até 80% da energia em aproximadamente 40 minutos.