Projeto Hip Hop Pulsa traz Thaíde e Rappin Hood a Santo André

A primeira edição do projeto Hip Hop Pulsa, promovido pelo Coletivo Riso, terá shows de rappers como Thaíde e Ieda Hills (sexta, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes) e Rappin Hood e Stefanie (no Saguão do Teatro Municipal, no dia 23), em Santo André, além de encontros, debates, oficinas, batalhas de rimas e outras atividades que exaltam esse movimento cultural criado em 1973.

Idealizada pelo rapper e produtor cultural Arnaldo Tifu, a programação começa nesta sexta no Carlos Gomes, na Rua Senador Flaquer, das 18h às 22h. O espaço receberá rodas de histórias, danças urbanas, grafite, exposições e shows. De acordo com Tifu, a iniciativa visa reforçar a importância do hip hop na promoção de entretenimento, geração de renda e educação para os moradores do Grande ABC.

No sábado (3), a Feira de Brechós do ABC, organizada por Miriã dos Santos, dará continuidade à programação no Carlos Gomes, das 10h às 18h, com discotecagem dos DJs Ajamu (da Festa Sintonia), Makaspliff e Belldadee. A programação completa está disponível no site do Diário (www.dgabc.com.br) e no instagram do projeto (@coletivoriso).

“Toda cultura periférica é criminalizada. Com o hip hop, isso não poderia ser diferente. Atividades como essa ajudam na expansão do conhecimento e na propagação dos elementos desse movimento (composto por DJ, MC, breaking e grafite). Queremos mostrar ao poder público que a cultura hip hop salva vidas diariamente e que possibilita não apenas o entretenimento, mas também os direitos a ter uma vida mais saudável, a ter acesso a empregos e renda, além de possibilitar uma saúde mental melhor. A cada evento, conseguimos fomentar uma grande cadeia produtiva”, analisa Arnaldo Tifu.

De acordo com o produtor cultural, agosto é considerado o mês do hip hop. “Em 11 de agosto de 1973, ocorreu uma festa na casa do DJ jamaicano Kool Herc e esse momento ficou reconhecido como o início do movimento”, conta. “Desenvolvo outras atividades, como o rapterapia, que instigam o contato da juventude com essa cultura, e senti a necessidade de planejar um projeto como o Hip Hop Pulsa.”

Inicialmente, Tifu tinha planejado que seriam quatro encontros, mas a ação se expandiu e foram divulgadas 12 datas com eventos temáticos. O espaço A CASA, na Avenida dos Estados, número 912, sediará rodas de conversa sobre os quatro elementos do hip hop entre os dias 6 e 20, das 19h às 21h.

O Festival RAPterapia está marcado para 17 de agosto no Links 207 (Rua do Bosque, número 207, Jardim Bela Vista), com a presença de DJ Voodoo, Jeyow J, Killabi, Odisseia das Flores, Carol Delleteze e Ashira.

“É uma ação do Coletivo Riso, que tem parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Santo André. Queremos tornar a programação anual e priorizamos a presença dos artistas da região em todos os encontros. A cultura é muito grande e esse projeto é uma faísca que quer trazer à tona a efervescência das produções do Grande ABC. Visamos também a que o poder público entenda a necessidade de geração de renda entre os integrantes do movimento hip hop da região, além de pensar em formas de desburocratização dos processos de editais”, conclui Arnaldo Tifu.