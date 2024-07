Cia. Repentistas do Corpo apresenta Tupliques – O Espetáculo no Sesc Santo André

Nos dias 4 e 11 de agosto, domingos, às 16h, o Sesc Santo André recebe sessões de “Tupiliques – O Espetáculo”. O trabalho mistura dança, teatro e percussão corporal, trazendo poesias do escritor César Obeid feitas com palavras de língua tupi. Os ingressos custam R$40 (inteira), R$20 (meia-entrada), R$12 (Credencial Plena Sesc) e Grátis para crianças até 12 anos. É possível adquirir nas bilheterias presenciais das unidades dos SESCs ou através do link https://www.sescsp.org.br/programacao/tupiliques/.

O espetáculo é um trabalho lúdico, ritmado, poético e dançado, inspirado no livro “Tupiliques: heranças indígenas no Português do Brasil” e é para crianças e adultos, com o coração aberto para pensar as culturas dos nossos povos tradicionais.

Com 23 anos de trajetória, a Cia. Repentistas do Corpo desenvolveu uma pesquisa séria sobre os elementos culturais brasileiros, sensibilizando plateias de diversas faixas etárias. Este projeto evidencia a importância fundamental da arte na construção de uma verdadeira cidadania, proporcionando uma conexão imediata entre artistas e público e sugerindo reflexões para um mundo mais fraterno e equânime. Entre seus espetáculos estão “Olhares Alheios”, “Corpos Brasileiros” e “Quando Tudo Começou... Um dia fora do Tempo”.

Serviço

Local: Sesc Santo André

Datas: 04 e 11/08. Domingos, às 16h.

Ingressos: R$40,00 (inteira), R$20,00 (meia-entrada), R$12,00 (Credencial Plena Sesc) e Grátis (crianças até 12 anos).

Classificação: Livre.

Link para compra: https://www.sescsp.org.br/programacao/tupiliques/.