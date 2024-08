O museu que não saiu... ...Júlio Abe presente. A Fundação que deu certo... ...autônoma. E uma data: 12 de junho de 1991.

O interlocutor, no caso, é o professor Oscar Garbelotto. Elegante, não quis se manifestar sobre o andamento dos programas do qual participou pela ação dos que o sucederam.

Nas últimas linhas que deixou, Garbelotto detalha dois assuntos importantes para a construção da memória nos caminhos político-administrativos da sua São Caetano.

Palavras finais

Texto: Oscar Garbelotto

1. UM NOVO MUSEU

Eu também cuidei do projeto do novo museu, que Tortorello (prefeito) queria construir onde hoje está o Palácio da Cerâmica.

O conhecido arquiteto especialista em projetos culturais, Júlio Abe, cuidou comigo para estabelecer as regras básicas: um grande museu interativo que iniciava com a reprodução, em tamanho natural, de todas as fases econômicas de São Caetano.

Feito o anteprojeto veio a notícia de que, no local, seria construído o Paço. Ideia arquivada...

2. PRÓ-MEMÓRIA

Enfim a Fundação. Eu e Alex levamos a ideia básica de uma nova entidade ao prefeito, e com as sugestões que achávamos ideais. Para desenvolvê-la sugerimos uma comissão composta por mim (para cuidar da parte legal e estrutural da nova entidade), Aleks (para cuidar da estrutura da pesquisa) e Sonia Xavier (para cuidar da parte museológica).

No meu estudo segui minhas ideias jurídicas já aplicadas por ocasião da criação da Fundação das Artes e adotei o formato jurídico de Fundação Pró-Memória. A intenção era dar autonomia administrativa e financeira, embora subsidiada pela Prefeitura, mentora cultural de tão importante serviço.

Como sempre, competia ao prefeito a nomeação de presidente e membros do Conselho de Curadores, todos com mandatos estabelecidos estatutariamente. O antigo museu (no bairro Fundação, o primeiro do Grande ABC, recriado depois da ação inicial do início da década de 1960), passaria a ser parte integrante da Fundação Pró-Memória e por ela gerido.

Todo o trabalho da comissão resultou em sua aprovação em 12 de junho de 1991.

NOTA

Júlio Abe Wakahara (1941 - 2020). Arquiteto e urbanista, museólogo, fotógrafo e artista plástico. Criador e divulgador do projeto “Museu de Rua”.

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

O ROTARIANO. Imagino que meus pais ingressaram no Rotary no final dos anos 60. Permaneceram por muito tempo, trabalhando em benefício dos necessitados. Minha mãe chegou a ser presidente da Casa da Amizade, no período em que foi construída a sede na Rua Cavalheiro Ernesto Giuliano (Morisa Garbelotto)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 2 de agosto de 1994 – Edição 8768

MANCHETE – Banco Central reduz juros para 4,33% em agosto (de 1994).

POLÍTICA – Começava o horário eleitoral gratuito no rádio e TV com vistas aos pleitos para presidente da República, governadores e deputados.

SANTO ANDRÉ – Funcionários da Faisa (Fundação de Assistência à Infância) entravam em greve.

DIADEMA – Servidores municipais faziam greve também.

FUTEBOL – Guaraciaba 3, Jardim Ana Maria 1. E o Guaraciaba sagrava-se campeão de Santo André.

EM 2 DE AGOSTO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): Anselmo “de tal”, italiano, tendo bebido um pouco, devido à satisfação que teve por ter encontrado um seu irmão que há muito não via, foi conduzido ao xadrez a golpe de sabre.

Como alguns populares observassem aos soldados a sua desumanidade, estes embalaram armas e desafiaram o povo.

O subdelegado achou “aquilo” natural. Em nossa presença, disse ao cabo e comandante: “recolha o homem ao xadrez e amanhã cobra-lhe a carceragem”.

1979 – Prefeito Raimundo da Cunha Leite anunciava a iluminação a vapor de mercúrio da Avenida dos Estados, no trecho de dois quilômetros até Santo André.

1989 – Casério Veronesia falecia em São Caetano, antigo funcionário público municipal e uma das principais fontes do Museu Municipal.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 2 de agosto: Afuá (Pará), Barra de São Miguel (Alagoas), Coari (Amazonas), Morada Nova e Tururu (Ceará), Prado e Una (Bahia).

HOJE

Dia Nacional dos Rosacruzes

Dia Nacional da Natação

São Pedro Julião Eymard

2 de agosto

Viveu na França no século XIX. Fundador das congregações dos padres e das irmãs sacramentinas e do Santíssimo Sacramento.

Ilustração: Templário de Maria (divulgação)