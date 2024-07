Suposto novo affair de Sandy é nutrólogo e já namorou vencedora do BBB

Sandy deixou a fila andar? Bom, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, parece que sim! O felizardo da vez seria nutrólogo Pedro Andrade, que já recebeu uma enxurrada de comentários em suas redes sociais desde que os fãs da cantora ficaram sabendo da notícia.

Sempre muito discreta em relação a sua vida pessoal, Sandy ainda não se pronunciou sobre os boatos, muito menos Pedro. No entanto, não custa nada saber um pouco mais sobre ele, não é?

Como já dissemos aqui, Pedro é nutrólogo e fala bastante sobre o assunto em suas redes sociais, sempre com um tom motivador. Segundo informações do jornal Extra, ele tem pós na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Em suas redes sociais, ele já segue Sandy, que não retribuiu o follow. Ainda de acordo com o jornal, o elo entre eles teria nascido através de Mônica Benini, esposa de Júnior, irmão da cantora, que já teria se tratado com ele.

Outro detalhe curioso é que ele já namorou com uma ex-BBB, e não qualquer uma, a vencedora da edição de 2014 - Vanessa Mesquita. Eles teriam ficado juntos por cerca de dois anos.

Se as suspeitas se confirmarem, Pedro seria o primeiro affair da cantora desde o fim de seu casamento com Lucas Lima.

Será?