Sthefany Brito desabafa sobre dificuldades na reta final da gravidez

Sthefany Brito está na reta final da gestação de seu segundo filho, Vicenzo. Mas esses momentos finais estão complicados para a atriz, que desabafou na manhã desta terça-feira, dia 30, nas redes sociais sobre as dificuldades que vem enfrentando. A atriz disse que está sentindo enjoos, dores no corpo e também voltou a ter azia.

Em seus Stories do Instagram, ela falou sobre os sintomas:

- Dei uma deitada porque esse enjoo está voltando com tudo nesses últimos dias. Nunca sei o que é exatamente, quando vai ser. Geralmente, tem me dado enjoo depois do café da manhã. Não estou tomando café de jeito nenhum, só de falar já embrulha o estômago, comentou Sthefany.

A atriz ainda comentou que, além desses sintomas, também está tendo dificuldades para dormir.

- Bastante dor nas costas para dormir, já estou dormindo bem mal. Também o que voltou com tudo, que eu já estava esperando por ela, achei que ela ia voltar lá no finalzinho, é a azia.

Sthefany, de 37 anos de idade, é casada com o empresário Igor Raschkovsky e já é mãe de Antônio Enrico, de três aninhos. Ela anunciou a gravidez em março deste ano e no próximo mês já completará oito meses de gestação.

Que essa reta final de gravidez seja tranquila e Vicenzo venha com saúde!