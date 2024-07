Simone Medina comenta participação quase perfeita de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris: Sou uma mãe muito orgulhosa

Gabriel Medina está dando o que falar após fazer uma performance quase perfeita nas Olimpíadas de Paris. Nesta terça-feira, dia 30, Simone Medina, mãe do surfista, participou do Encontro com Patrícia Poeta e falou sobre as expectativas para a competição.

- Eu sou uma mãe muito orgulhosa por ter um filho na Olimpíada. O Gabriel sempre tira o melhor sorriso da gente, e assim como ele fala que ele surfa para a família, a gente também adora ver ele dar show. E vamos buscar esse ouro.

Vale lembrar que Medina passou um tempo afastado da mãe enquanto era casado com Yasmin Brunet. Recentemente, após a separação do surfista, ele voltou a se reaproximar da família materna.