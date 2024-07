Homenagem à Rainha do Sertanejo! Cantores de diversos gêneros se unem em show histórico com músicas de Marília Mendonça

Desculpa por não seguir seus conselhos, Marília Mendonça, mas a gente nunca vai superar! O Spotify vai promover um evento para fazer uma homenagem de respeito à eterna Rainha do Sertanejo. No dia 5 de outubro, cantores de diversos gêneros irão se unir no This Is Marília Mendonça, que promete ser o maior evento global do streaming de música.

Entre os nomes que irão cantar os sucessos de Mendonça estão Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano. Ficou interessado, né?

Caso você queira marcar presença no evento, que vai rolar em Allianz Parque, em São Paulo, as vendas começam em 5 de agosto para uma lista seleta de pessoas que se cadastrarem em marilia.com.vc a partir de hoje. As vendas oficiais começam em 6 de agosto.

Em declaração ao Spotify, a mãe de Marília, Dona Ruth, falou sobre o evento:

Fico muito feliz em ver o legado de Marília sendo celebrado dessa forma. Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz.

Veja mais informações sobre o evento:

This Is Marília Mendonça por Spotify

Data: 5 de outubro

Horário: abertura dos portões: 15h, início do show: 19h

Local: Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, São Paulo, 05001-200)

Classificação indicativa: 16 anos (É permitida a entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis.)

Valores: ingresso inteira a partir de R$142,00 + taxas; ingresso meia-entrada social mediante doação de 1KG de alimento R$71,00 + taxas.