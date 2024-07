Chico Moedas esquiva de pergunta sobre Luísa Sonza: - Isso é indelicado

Mais de um ano depois do fim do relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Moedas, as pessoas ainda ficam muito curiosas sobre o que aconteceu. O namoro foi rápido, durou menos de dois meses, mas foi marcado por uma grande polêmica.

Acontece que o influenciador traiu a ex-namorada. A cantora levou a história para uma entrevista ao Mais Você e expôs toda a situação pouco tempo depois de lançar a música romântica Chico, uma declaração ao ex. Agora, em entrevista à conta de TikTok Cortes do Tropa da Mainstreet, o influenciador financeiro esquivou da pergunta sobre a loira.

O entrevistador pergunta se Chico teria se entregado para Luísa, mas não chega a citar o nome completo da artista, deixando apenas no ar a situação. É nesse momento que o influenciador parece titubear, hesitar por um segundo e dispara:

- Eu me entreguei. É, isso é indelicado. P***a, é uma m***a, não gosto de falar dessa p***a. P***a, que bagulho horroroso, cometi um erro.

Na sequência, ele diz que não ser mais indelicado sobre o assunto e explica:

- Eu que já fui indelicado, não fui legal. Acho que não vale a pena ser mais indelicado. A vida também é a gente se decepcionar. Infelizmente a gente ter que lidar com as coisas da vida.