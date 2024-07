Baixista da banda Zimbra perde quatro dedos em acidente de buggy: - Só consegui agradecer por estar vivo

O baixista da banda Zimbra, Guilherme Goes, usou o Instagram para postar um vídeo tranquilizando os fãs após ter sofrido um grave acidente em Campos do Jordão, interior de São Paulo, no último sábado, dia 27. O músico estava andando de buggy quando o veículo capotou e ele teve os quatro dedos amputados.

Na publicação, o baixista deu mais detalhes sobre o ocorrido:

- Passando para falar que eu estou bem. Para quem não sabe, sábado passado, eu estava em Campos do Jordão e sofri um acidente gravíssimo. Estava num buggy, ele capotou e na queda eu acabei perdendo meus quatro dedos da mão direita.

Guilherme também contou que foi complicado para entender o que tinha acontecido, mas que só conseguiu expressar sua gratidão por não morrer:

- No começo o processo de assimilação foi bem difícil para entender o que estava acontecendo comigo. Só que depois eu só consegui agradecer por estar vivo.

O músico comemorou que a recuperação está fluindo de forma positiva e que os médicos estão confiantes com a recuperação, e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu:

- Vou conseguir voltar a fazer a coisa que eu mais amo nessa vida, que é subir no palco. Os médicos estão felizes que eu tenho uma recuperação muito boa, as coisas estão acontecendo muito bem. Sou muito grato por estar bem. Minha cabeça está muito boa, eu estou com muita esperança e muita vontade de viver e de recomeçar. Sou muito grato por estar bem. Minha cabeça está muito boa, eu estou com muita esperança e muita vontade de viver e de recomeçar.