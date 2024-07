Espichar o horário do programa só trouxe prejuízos para o “Domingo Legal”

Pode ser precipitado afirmar qualquer coisa, diante de tão poucas exibições, mas todo esse tempo de arte não foi um bom negócio na vida do “Domingo Legal”, do Celso Portiolli, no SBT. Ao contrário, percebe-se até que só trouxe prejuízos e certo desgaste.

É o velho e conhecido problema do tempo demais para programa de menos. O temor de se tornar cansativo que existia, acabou acontecendo.

Até a saída da Eliana, podendo ser muito mais enxuto do que ficou agora, eram excelentes os seus resultados, às vezes até a ponto de surpreender a concorrência com a liderança no horário ou em momentos dele.

Diante dessa espichada, e não só a questão da audiência em declínio - por se tratar de simples consequência, verifica-se uma queda bem acentuada em sua dinâmica e estrutura.

Antes, o “DL” tinha horário e tempo absolutamente ajustados e na medida certa. Hoje, ao ter essa missão de “apagar um incêndio” e pagar uma conta que não era diretamente dele, corre o risco de se tornar ainda mais desinteressante e acumular maiores prejuízos nos próximos tempos.

TV Tudo

É isso

Patrícia Rocha e Igor Calian vão seguir no comando do “Bora Brasil” nas manhãs da Band, enquanto Joel Datena, no “Brasil Urgente” das tardes, uma vez que Datena pai teve oficializada sua candidatura à Prefeitura de São Paulo.

Resta, agora, aguardar os próximos movimentos desse tabuleiro.

Vai mal

Aqui já se discutiu a validade das coletivas com treinadores após jogos.

Muitos têm dificuldades em fazer boas perguntas e eles, os técnicos, em sua grande maioria, certos que a melhor defesa é o ataque.

Pois bem

Fábio Carille, do Santos, que é um profissional educado, após o jogo com o CRB, a cabeça ainda no empate, foi perguntado sobre qual a diferença entre Pelé, Neymar e Pituca.

Como pode alguém chegar a tanto?

Bem feita

Muitas TVs, em outras ocasiões, entenderam que reportagens em submarinos, além de monótonas, não despertariam tanta atenção.

Estavam enganados, diante do que a Patrícia Ferraz mostrou no último “Domingo Espetacular”, apresentando os bastidores de uma viagem, a rotina e o trabalho dos tripulantes, como se alimentam, dormem e os cuidados tomados. Um trabalho excelente.

É ele

Fernando Rocha, jornalista, repórter e apresentador de Band e Globo nesta ordem, é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”. Fernando do “Bem Estar” e que, ainda nesses últimos dias, falou do sofrimento com a herpes zoster.

Ao vivo, a partir das 18h, no YouTube da Record, R7 e nas redes sociais.

Desafio

Em relação ao reality musical “Estrela da Casa”, com estreia no próximo dia 13, talvez o grande desafio da Globo seja o de oferecer condições para que o vencedor possa sobreviver “além do seu palco”.

Vale lembrar que todos os campeões do “The Voice Brasil” meio que sumiram. Nem a própria Globo se lembra deles! Agora, então...

Brinquedo caro

Produzir uma novela ou série é sempre importante para o mercado como um todo. Veja, por exemplo, o caso do SBT com “A Caverna Encantada”. São mais de 300 profissionais envolvidos na sua realização, direta e indiretamente.

Esse número só não é maior porque a emissora precisou puxar um pouco o freio de mão. Conter gastos. Mas é preciso reconhecer o esforço de manter, ao menos, um horário inédito para a teledramaturgia.

Crítica

Abertamente, por razões conhecidas, ninguém fala ou deixa transparecer, mas no SBT já se ouvem vozes contrárias às produções das novelas infantis.

Não de forma direta a opção de se destinar a um determinado público, mas a mesmice que elas passaram a apresentar.

Marcado

Foi fixado para o próximo dia 13, o lançamento do documentário da Adriane Galisteu, em um trabalho da Universal Filmes.

A produção é da Barras Invisíveis, com toda a história e detalhes pouco conhecidos da apresentadora, desde antes do seu começo na televisão.

Convergência

Com chegada aos cinemas em 15 de agosto, o longa “Princesa Adormecida” possui vários nomes em destaque na dramaturgia de TV atualmente.

Para começar, Juliana Knust, que volta em “Reis – A Emboscada”, como Maaca; Pietra Quintela, revelada em novelas do SBT; Lívia Silva, atriz de “Renascer”, e Maísa Silva, confirmada em “Garota do Momento”.

Bate – Rebate

· Depois de “Reis – A Decadência”, Berg Paiva fará “Neemias”, spin-off de “A Rainha da Pérsia”.

· Criada por Miguel Falabella, a série “O Som e a Sílaba” estreia dia 28 de agosto no Disney+...

· ... É a história de Sarah Leighton (Alessandra Maestrini), uma jovem no espectro autista com uma habilidade musical extraordinária, que sonha em ser estrela de Ópera...

· ... Porém, é tratada desde a infância como “diferente” e “esquisita”...

· ... Miá Mello, Maria Padilha, Juliana Didone, Iléa Ferraz, Julia Balducci, Artur Volpi, Maria Maya, Yara de Novaes e Stella Miranda também estão no elenco.

· O Cinema Sesc Palladium, em Belo Horizonte, vai exibir entre 2 e 4 de agosto o longa “Belatriz”, de Adriano Gilberti e Thiago Pagani, estrelado por Igor Cotrim e Harley Winter...

· ... Fala sobre o encontro de dois personagens urbanos: um traficante foragido da polícia e um mendigo de alma pura e sonhadora.

· Amigos na vida e casal na ficção, Cridemar Aquino e Tatiana Tibúrcio serão pais de Ícaro Silva na próxima novela das 18h da Globo, “Garota do Momento”, com estreia em 4 de novembro...

· ... Cridemar e Tatiana iniciaram parceria em 2003, nos palcos de teatro, que se estendeu para o filme "Face negra do amor", onde ele atuou e ela dirigiu.

· TV Cultura, neste domingo, promove duas estreias na programação...

· ... A partir das 17h, o “Planeta Terra” leva ao ar a série Planeta Azul, em sete episódios, que traz curiosidades sobre os oceanos, desde os mares polares até os vibrantes recifes de corais...

· ... Já, às 19h, o “Café Filosófico” apresenta a nova temporada Diálogos pelo futuro.

· “Praia dos Ossos”, minissérie sobre a vida de Ângela Diniz, pode ganhar um outro título na plataforma Max...

· ... Por enquanto, nome provisório...

· ... E Priscila Sztejnman, que já trabalhou como roteirista na Globo, estará como atriz no elenco dessa produção...

· ... Conforme antecipado, Marjorie Estiano, Emilio Dantas e Antônio Fagundes viverão os protagonistas.

C´est fini

A Globo tem comemorado, e muito, o crescimento dos seus índices de audiência durante as transmissões dos Jogos Olímpicos na TV aberta.

Normal, até porque está sozinha nessa.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!