D E P E C. Cultura ganha status. E traz nomes importantes... No teatro, na música. Nasce a Fundação das Artes.

PARTITURAS MUSICAIS

“Concertos no Cine Max” (Memória, 26-7-2024). Muito interessante. Sabe-se onde pode-se encontrar partituras antigas tocadas por essas bandas?

Daniel Issa - Doutor em musicologia pela Sorbonne Université.

NOTA DA MEMÓRIA – Prezado Daniel. No Grande ABC há um acervo praticamente ainda não pesquisado com partituras da Corporação Musical Carlos Gomes, de São Bernardo. Entre as partituras, composições próprias de autores locais, geralmente em homenagem a figuras públicas dos anos 1940 e 1950. Vale conhecer.

Senhores da Carlos Gomes e da Cultura de São Bernardo, por que não convidar Daniel Issa para conhecer essas partituras?

Na “Memória” de hoje, Oscar Garbelotto fala de uma época rica da música em São Caetano. Chama a atenção a Orquestra de Cordas. Mais um legado do saudoso professor que estamos homenageando, agora na II Semana São Caetano 2024.

Anos 1960. Alguns termos são incorporados ao vocabulário cultural de São Caetano: prêmio aquisitivo, manhãs de arte. Cria-se a Orquestra de Cordas.

Uma orquestra portuguesa

Texto: Oscar Garbelotto

No início de 1967, o prefeito Walter Braido cria o DEPEC (Departamento de Educação e Cultural, semente de atuis secretarias municipais). Deixo a chefia de seu gabinete para tornar-me o primeiro diretor de Educação e Cultura de São Caetano.

Convidei para compor meu grupo de trabalho, como chefe de Seção de Cultura, Milton Andrade, velho amigo e muito atuante em grupos teatrais. Esta gestão terminou em abril de 1969, com o final do governo Braido em sua primeira gestão.

No período, sucederam-se as realizações culturais. Realizam-se os I e II Salões de Arte Contemporânea, com ótimos prêmios oferecidos e o alto nível das comissões julgadoras, compostas por expoentes das artes plásticas paulistas, o que atraiu artistas de grande fama.

Os trabalhos premiados ficaram com a Prefeitura (prêmio aquisitivo). Anos depois, em 1993, tais trabalhos, em parte, foram recuperados graças à Fundação Pró-Memória, e hoje se encontram em seu acervo (formando uma pinacoteca).

Em dezembro de 1967 foi realizado o Festival de Música Coral. Como a criação da Fundação das Artes já estava praticamente definida, na noite de encerramento do festival foi convidado oficialmente o maestro Walter Lourenção para ser o primeiro diretor da escola.

Foi criada a Orquestra de Cordas sob a regência do maestro Moacyr Del Picchia, que se apresentava numa nova atividade, as “Manhãs de Arte”, com espetáculos aos domingos no Teatro Santos Dumont.

Sucesso maior foi a apresentação da Orquestra de Cordas Gulbenkian, de Portugal, em turnê pelo Brasil.

Realizou-se, em 1968, o I Festival Nacional de Música Contemporânea de Autores Brasileiros. E no mesmo ano, o Colégio Estadual de Vila Barcelona foi inteiramente transformado em centro cultural, com a realização de eventos em várias artes, inclusive a fotográfica.

Na primeira hora do dia 28 de julho de 1968 (aniversário oficial da cidade) a Orquestra de Cordas passou a percorrer a cidade, apresentando serenatas.

NOTAS

Milton Andrade (Itapira, 1937 – São Paulo, 2009). Ator. Presidiu a Fundação das Artes durante 16 anos.

Moacyr Del Picchia. Violinista e maestro.

Walter Lourenção (Jundiaí, 1929). Maestro.

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados que remetem à velha Itália.

No “Momento Memória”, ainda no mês de aniversário de São Caetano, histórias de imigrantes italianos.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h.

AZUL E BRANCO. O Clube Comercial de 1922 e o professor Garbelotto diretor de Cultura: agenda cheia na segunda metade dos anos 60

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 31 de julho de 1994 – Edição 8767

MANCHETE – Partidos vão ao ataque na guerra da TV.

Os candidatos à Presidência da República e aos governos estaduais iriam usar o horário no rádio e na TV como o principal palco da briga eleitoral.

EDITORIAL – Próximos passos.

É preciso agora consolidar o trabalho das entidades que criaram o Fórum do Grande ABC.

EM 31 DE JULHO DE...

1904 – Superintendência de Obras Públicas do Estado iria fornecer ao intendente de Santos (hoje seria prefeito) cópia de contrato celebrado para conservação da estrada de Santos à Raíz da Serra.

NOTA – A estrada necessitava de obras urgentes. Estava praticamente largada desde a passagem da linha férrea. Os santistas cobravam providência. O trecho da serra, rumo a São Bernardo, não fazia parte do contrato. E sua conservação demoraria alguns anos.

Anunciada a iluminação à luz elétrica do posto policial do Ipiranga.

1949 - Nascia, em São Bernardo, Carlos E. Coppini. Meio-campista do Saad, de São Caetano. Iniciou carreira no EC São Bernardo, o “Esporte”. De uma família pioneira na imigração italiana na cidade.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia, hoje é o aniversário de Lauro de Freitas, Piripá e Vera Cruz.

No Ceará, Acaraú e Tianguá.

E mais: Anápolis (GO), Capanema (PA), Chapada dos Guimarães (MT), Lobato (PR)

HOJE

Dia Internacional da Mulher Africana.

Dia Mundial do Guarda Florestal.

São Fábio da Mauritânia

31 de julho

Viveu entre os séculos II e III. Mártir do Império Romano na antiga Mauritânia.

Ilustração: Canção Nova