Efetivo, Athletico-PR supera Cuiabá fora de casa e volta a vencer no Brasileirão

O Athletico-PR foi efetivo e soube segurar a pressão para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, visitou o Cuiabá na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, e venceu por 2 a 1. A partida foi válida pela 20ª rodada, que abriu o returno da competição.

Com a vitória, o Athletico interrompe a sequência de duas derrotas e chega a 28 pontos, em oitavo lugar. O Cuiabá, por outro lado, conhece sua segunda derrota seguida e permanece com 17 pontos, na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Logo no primeiro minuto, o Cuiabá teve grande chance com Jonathan Cafu, que recebeu na pequena área, mas isolou. Ramon também tentou um pouco sem ângulo da esquerda, mas mandou para fora.

O Athletico, por outro lado, aproveitou bem e abriu o placar logo em sua primeira grande chance, aos dez minutos. Cuello tabelou com Zapelli, chegou à linha de fundo pela direita e tocou rasteiro para trás. Na marca do pênalti, Julimar apareceu para completar.

Mesmo atrás do placar, o Cuiabá continuou buscando o gol, sem medo de finalizar. Denílson e Isidro Pitta pecaram na mira e mandaram para fora. Já Ramon acertou belo chute da esquerda, exigindo grande defesa de Léo Linck. Depois, Max também fez o goleiro trabalhar em chute de fora da área.

Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou. O Cuiabá levou perigo em jogada de escanteio ensaiada. Após cobrança rasteira, Denílson chutou dentro da área, mas por cima. O Athletico respondeu com rápido contra-ataque, que terminou com chute rasteiro de Canobbio, defendido por Walter.

Aos 27, o Cuiabá teve um gol anulado. Deyverson recebeu na área e ajeitou para André Luís, que finalizou de primeira, no cantinho. Após revisão do VAR, porém, foi assinalado impedimento de Deyverson.

No final, aos 47, o Athletico ampliou o placar. Em boa jogada pela direita, Erick tocou para Di Yorio, que completou de carrinho. Ainda deu tempo para Deyverson deixar sua marca, aos 50 minutos. Após chute cruzado, ele se antecipou, driblando o goleiro, e diminuiu, apesar de não evitar a derrota.

Pela 21ª rodada, o Cuiabá entra em campo no sábado, às 16h, quando visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA). O Athletico joga no domingo, às 16h, contra o Grêmio. Antes, na quarta-feira, às 19h, enfrenta o Red Bull Bragantino pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Ambos os jogos serão na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 ATHLETICO

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro (Fernando Sobral), Denílson e Max (Eliel); Isidro Pitta, Deyverson e Jonathan Cafu (André Luís). Técnico: Petit.

ATHLETICO - Léo Linck; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Fernando; Fernandinho (Gabriel), João Cruz (Leo Godoy) e Zapelli (Pablo); Cuello (Canobbio), Julimar (Nikão) e Di Yorio. Técnico: Martín Varini.

GOLS - Julimar, aos dez minutos do primeiro tempo. Di Yorio, aos 47, e Deyverson, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Godoy e Julimar (Athletico).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 80.700,00.

PÚBLICO - 4.452 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).