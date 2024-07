Goleira do handebol do Brasil agradece carinho na Olimpíada: 'Não consigo abrir o Instagram'

Os Jogos Olímpicos têm o poder de dar visibilidade para esportes que não são tão falados no dia a dia. Um desses exemplos é o handebol, que foi abraçado pelos brasileiros em Paris-2024. A goleira Gabi Moreschi, por exemplo, ganhou quase 200 mil seguidores no Instagram depois de ter fechado o gol e garantido a vitória do Brasil sobre a Espanha, na estreia da equipe, na quinta-feira.

"Mudou tudo. Não consigo abrir meu Instagram direito, fico muito grata com esse carinho de todo mundo. Estou tentando acompanhar, ler as mensagens, ver as fotos que estão marcando a gente. Isso é muito importante para o handebol brasileiro, que é um esporte muito bacana. Fico feliz com esse reconhecimento", disse Gabi Moreschi.

Embora feliz com o reconhecimento da torcida brasileira, a goleira estava frustrada neste domingo. A seleção esteve à frente do placar durante boa parte do jogo, mas sofreu a virada no último lance e perdeu para a Hungria, por 25 a 24.

"Estou um pouco frustrada. Não esperava esse último gol, achei que ia para fora. A gente estava bem preparada, estava com um sentimento muito bom antes do jogo que a gente ia sair com a vitória. Mas cometemos alguns erros que não poderíamos cometer. Agora é focar na França e bola para frente", destacou a goleira.

O Brasil vai buscar a reabilitação diante da anfitriã França, na próxima terça-feira, às 14 horas (horário de Brasília), pela 3ª rodada. Depois, a seleção enfrentará Holanda e Angola. "Espero que a torcida do Brasil compareça como compareceu nos outros dois jogos. Eu gosto de jogo que pega fogo, que a torcida grita. Deu para perceber que eu vou bastante para eles, chamo bastante a torcida. Estou bem animada e focada para o jogo contra a França, já estudei bastante e vou estudar mais", disse Gabi Moreschi.

A derrota para a Hungria fez o Brasil cair para o 4º lugar do Grupo B, com os mesmos dois pontos que França, Hungria e Holanda. As seleções francesa e holandesa ainda entram em campo pela segunda rodada.