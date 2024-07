Novo oficializa Edson Sardano como candidato a prefeito

O Partido Novo confirmou ontem à tarde o nome do coronel Edson Sardano como candidato a prefeito de Santo André nas eleições de outubro. Ele terá como vice o médico José Luiz Colleoni, também filiado à legenda. A oficialização ocorreu durante convenção partidária na Câmara Municipal.

Sardano migrou para o Novo logo no início da janela partidária, em 7 de março, com o objetivo de embarcar como liderança do projeto eleitoral da sigla em solo andreense. Essa será a primeira vez que o Novo disputará a eleição majoritária em Santo André.

“Estamos estreando na eleição em Santo André com o pé direito. Ter um cara como o Sardano liderando o nosso grupo é de um orgulho imenso”, afirmou o presidente municipal da sigla, Paulo Proieti, que é empresário, advogado e militante voluntário da legenda desde 2018.

Sardano tem longa história na área da segurança e na política andreense. Já em seu terceiro mandato como vereador de Santo André, o parlamentar foi secretário de Segurança Cidadã nos períodos de 2001 a 2003, 2017 a 2019 e 2020 a 2022.

“O Novo é um partido que prega um Estado enxuto, o liberalismo econômico, um conservadorismo de costume. Tem tudo a ver com a minha história de vida pública. Tenho certeza que estou no lugar certo, que vamos fazer um grande trabalho juntos e a diferença na cidade de Santo André”, declarou o pré-candidato.