Mel Summers, Wallentina Bomfim e Juju Penido falam sobre personagens em A Caverna Encantada

Momento fofura! Durante coletiva de imprensa de A Caverna Encantada, que chega ao SBT na próxima segunda-feira, dia 29, e contará com um elenco muito divertido e animado, até porque é composto por diversas crianças.

Em entrevista, Mel Summers, de oito anos de idade, que interpreta a protagonista da novela, Anna Salvatore, contou um pouquinho de como foi a experiência de estar na nova produção da emissora, além de demonstrar a gratidão pelos pais e os treinadores que teve:

- Interpretar a Anna foi uma oportunidade maravilhosa que apareceu na minha vida, foi um grande presente, eu amei interpretar a Anna. Eu quero agradecer os meus pais que me levaram para os testes, que procuraram os meus coachings, eles também me ajudaram em todos os meus textos, se eu tinha alguma dúvida eram eles que me ajudavam. Os meus irmãos que tiveram a capacidade de entender que eles não vão poder estar comigo por muitas horas, porque eu tenho que trabalhar, vir gravar.

Na sequência, a atriz mirim ainda disse que ficou muito emocionada quando descobriu que a nova novela também estará disponível na plataforma de streaming da Disney.

- E eu chorei e fiquei muito emocionada principalmente na parte que falou que A Caverna Encantada ia passar no Disney +, porque eu tenho um coaching que é americano, de Hollywood, e aí ele vai poder assistir de lá, porque ele não está acostumado em mexer em televisão brasileira, ele vai poder me assistir de lá!

Ela também contou uma curiosidade marcante nos bastidores, e revelou ter tido uma experiência inesquecível em Peruaçu, cidade de Minas Gerais, enquanto gravava nas cavernas:

- Na viagem do Peruaçu, que a gente viajou para gravar, eu nadei no Rio São Francisco, eu subi em um teto de um barco, eu entrei em várias cavernas. Durante as gravações a gente andou por cinco metros e subiu e desceu três mil degraus, e a equipe toda ali para gravar no Peruaçu né, andando tudo isso!

A melhor amiga de Anna, Manuella, interpretada por Wallentina Bomfim, de 10 anos de idade, também revelou como foi receber o papel para atuar na novela, e falou:

- Então, é um presente! Eu pedi muito para Deus, quero agradecer à Ele, e é incrível participar de uma produção assim, principalmente do lado de uma amiga que é tão especial para mim, que é a Mel. Ela é muito acolhedora, e assim como a Manu e a Anna, a Mel e a Wallen também são incríveis e eu tenho certeza que elas amam muito a Manu e a Anna, disse ela, comparando as personalidades das personagens com elas mesmas.

Além disso, ela também compartilhou um pouco da expectativa que tem para novela:

- E vai ser incrível toda essa produção, todo mundo vai gostar, eu espero, e eu acho que vai ser uma bomba, todo mundo vai gostar! Todo mundo já teve esse sonho, é um sentimento inexplicável.

Juju Penido, de 11 anos de idade, falou sobre como é dar a vida à Lavínia, a antagonista de A Caverna Encantada:

- Eu estou muito feliz de estar na nova novela, para mim, é um mérito gigante, porque só a gente sabe o quanto a gente batalhou, quanto a gente estudou para estar nessa novela, então assim, para mim foi um mérito e eu estou muito feliz!

Sua personagem demanda tudo impecável, e visto isso, ela utiliza um penteado perfeito. Juju, por conta disso, relembrou um perrengue que passou durante as gravações por conta do seu cabelo, e enquanto ria, contou:

- Então, esse penteado é com o meu cabelo de verdade, então demora. Teve uma vez que eu tive que gravar na biblioteca e acabou que meu cabelo está tão grande que demorou muito e eu atrasei toda gravação só por causa do meu penteado, mas foi tudo bem depois.

Ela também compartilhou como é sua relação com os colegas do set, ou melhor, como ela mesmo os chamou, os melhores amigos:

- Nos bastidores é muito legal, pelo menos eu me dou bem com todo mundo e gosto de manter contato com todos. Todos do elenco são muito legais, pelo menos com quem eu estou convivendo, as pessoas eu percebo que tem muito carinho por mim e eu tenho muito carinho por elas também. Meus melhores amigos são todo o elenco!

Penino, diferente de Lavínia, é muito sorridente e empolgada, e revelou os desafios que enfrentou ao interpretar a personagem:

- Com falas engraçadas a gente tem que segurar o riso, principalmente eu que sou séria, então eu queria rir, só que eu não podia, porque minha personagem é muito séria então tem que manter a postura, já é mais um desafio para eu conseguir cumprir.

Por fim, o diretor, Rica Mantoanelli, contou as dificuldades que passa ao trabalhar com crianças, mas sempre realçando o trabalho dos pequenos:

- A criança é criança o tempo todo, então ela tem a dificuldade de entender o momento de quando é uma cena mais importante, ela dá a mesma importância para talvez: Ah, agora vai chegar o lanche, ou uma brincadeira que eles começam a jogar no pátio e para cena. Então a gente precisa conseguir a atenção, o foco da criança para aquele momento, então você precisa de uma didática toda especial para aquele momento, primeiro contornar quando está todo mundo junto e fazer com que todo mundo estiver dentro da cena... No começo algumas até olhavam muito para câmera e eu tinha que falar: Não, essa linguagem dessa novela não é olhar para câmera, a gente tem que se olhar, é como se não existisse essa quarta parede. Eles pegaram isso muito rápido, já estão entendendo, e a medida de que vai se quebrando o encanto de uma estreia de cenário, já conhecem, por exemplo, o primeiro dia de cenário no quarto, quando a gente foi gravar, eles ficaram tão encantados com tudo que tinha para cada um, porque tem caminha, escorregador, e ai mal conseguimos gravar, mas aí eles começaram a entrar no personagem.

Ele ainda completou revelando que eles se baseiam com frequência em algumas ideias e comportamento das crianças para as gravações:

- Isso é muito comum, eles são criativos né, como qualquer criança, eles dão sugestões e a gente está sempre observando o comportamento deles nos bastidores e a gente às vezes aproveita alguma coisa. Uma coisa que acontece com muita frequência é quando a cena acaba, eles estão inseridos no personagem e aí a gente não dá o corta, a gente continua gravando um pouco e aí fica o melhor momento da cena, quando é a criança sendo criança mesmo.