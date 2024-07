Quem precisa de abertura das Olimpíadas? Beyoncé grava vídeo icônico para apresentar atletas dos Estados Unidos

Beyoncé só esperou a cerimônia oficial das Olimpíadas chegarem ao fim para abrilhantar os fãs com sua própria introdução dos atletas, pelo menos aqueles que defendem os Estados Unidos. Usando as cores da bandeira norte-americana, a cantora gravou um vídeo icônico - que deixou a França no chinelo, você pode dizer.

Pois é, o sucesso foi tanto, que a cantora logo se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Pena que ela não pôde fazer o mesmo pelos atletas brasileiros, né? Bem que a gente merecia uma introdução dessas.

Entre os atletas citados por Beyoncé, estava Simone Biles, na ginástica artística, Sha?Carri Richardson e Noah Lyles no atletismo, além de Caeleb Dressel e Katie Ledecky na natação.

Uau!