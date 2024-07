FBI confirma que Trump foi atingido por bala durante comício

Quase duas semanas após a tentativa de assassinato do ex-presidente americano Donald Trump, o FBI confirmou nesta sexta-feira, 26, que foi de fato uma bala que atingiu o candidato republicano, esclarecendo relatos conflitantes sobre o que causou os ferimentos em sua orelha depois que um atirador abriu fogo em um comício na Pensilvânia.

"O que atingiu o ex-presidente Trump na orelha foi uma bala, inteira ou fragmentada em pedaços menores, disparada do rifle do sujeito falecido", disse a agência em um comunicado.

A declaração do FBI marcou o relato mais definitivo das autoridades sobre os ferimentos de Trump e seguiu comentários ambíguos no início da semana do diretor Christopher Wray, que aparentavam dúvidas sobre se Trump havia sido realmente atingido por uma bala.

O comentário de Wray irritou Trump e seus aliados e alimentou ainda mais teorias da conspiração que despertaram em ambos os lados do espectro político em meio à escassez de informações após o ataque de 13 de julho. Até agora, agentes federais envolvidos na investigação, incluindo o FBI e o Serviço Secreto, se recusaram várias vezes a fornecer informações sobre o que causou os ferimentos de Trump.

A campanha do republicano também não quis divulgar os registros médicos do hospital onde ele foi tratado inicialmente, nem disponibilizar os médicos para perguntas. As atualizações vieram, em vez disso, do próprio Trump ou de seu ex-médico da Casa Branca, Ronny Jackson, um aliado que agora representa o Texas no Congresso. Embora Jackson tenha tratado Trump desde a noite do ataque, ele tem sido alvo de considerável escrutínio e não é o médico principal de Trump.

A aparente relutância do FBI em apoiar imediatamente a versão dos eventos do ex-presidente - junto com a ira que ele e alguns apoiadores direcionaram ao FBI após o tiroteio - também aumentou a tensão entre o candidato republicano e a principal agência federal de aplicação da lei do país, sobre a qual ele poderia voltar a exercer controle.

Dúvidas

Perguntas sobre a extensão e a natureza do ferimento de Trump começaram imediatamente após o ataque, quando sua campanha e autoridades se recusaram a responder perguntas sobre sua condição ou o tratamento pelo qual ele passou após escapar por pouco da morte. Essas perguntas persistiram apesar das fotos mostrando o traço de um projétil passando pela cabeça de Trump e o relato que o próprio Trump deu em um post no Truth Social horas após o tiroteio, dizendo que ele havia sido "atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita".

"Eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um som de zumbido, tiros, e imediatamente senti a bala rasgando a pele," escreveu.

Dias depois, em um discurso na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Trump descreveu a cena horrível em detalhes, enquanto usava um grande curativo de gaze branco sobre a orelha direita. "Eu ouvi um som alto de zumbido e senti algo me atingir muito, muito forte, na minha orelha direita. Eu disse para mim mesmo, 'Uau, o que foi isso? Só pode ser uma bala,'" disse. "Se eu não tivesse movido minha cabeça naquele último instante," Trump disse, "a bala do assassino teria acertado seu alvo perfeitamente, e eu não estaria aqui esta noite."

Mas o primeiro relato médico sobre a condição de Trump só veio depois de uma semana completa após o tiroteio. Em uma carta divulgada, Jackson disse que a bala que atingiu Trump havia "produzido uma ferida de 2 centímetros de largura que se estendia até a superfície cartilaginosa da orelha." Ele também revelou que Trump havia feito uma tomografia computadorizada no hospital.

Mas os agentes federais envolvidos na investigação, incluindo o FBI e o Serviço Secreto, se recusaram a confirmar esse relato. E o depoimento de Wray ofereceu respostas aparentemente conflitantes sobre a questão. "Há alguma dúvida sobre se foi uma bala ou estilhaços que atingiram sua orelha", Wray testemunhou, antes de parecer sugerir que foi de fato uma bala. "Não sei se essa bala, além de causar o rasgo, também poderia ter atingido outro lugar," disse.

No dia seguinte, o FBI tentou esclarecer as coisas com uma declaração afirmando que o tiroteio foi uma "tentativa de assassinato do ex-presidente Trump, que resultou em seu ferimento, bem como na morte de um pai heroico e nos ferimentos de várias outras vítimas". O FBI também disse na quinta-feira que sua equipe especializada continua examinando fragmentos de bala e outras evidências da cena.

Jackson, que tem tratado o ex-presidente desde a noite do tiroteio de 13 de julho, disse à Associated Press na quinta-feira que qualquer sugestão de que a orelha de Trump foi ferida por algo que não fosse uma bala era imprudente. "Foi um ferimento por bala," disse Jackson. "Você não pode fazer declarações assim. Isso leva a todas essas teorias da conspiração."

Em sua carta, Jackson insistiu que "não há absolutamente nenhuma evidência" de que Trump foi atingido por qualquer coisa que não fosse uma bala e disse que era "errado e inapropriado sugerir qualquer outra coisa."

Trump também atacou Wray em um post em sua rede Truth Social, dizendo que não é "de admirar que o outrora renomado FBI tenha perdido a confiança da América!" "Não, foi, infelizmente, uma bala que atingiu minha orelha, e a atingiu com força. Não houve vidro, não houve estilhaços," escreveu. Na sexta-feira, ele chamou os comentários de Wray de "tão prejudiciais para as Grandes Pessoas que trabalham no FBI".

Trump nomeou Wray em 2017 para substituir o demitido James Comey como diretor do FBI. Mas o então presidente rapidamente se desiludiu com sua escolha enquanto o escritório continuava sua investigação sobre a interferência eleitoral russa. Trump falou abertamente sobre ideia de demitir Wray enquanto seu mandato chegava ao fim, e ele se irritou mais uma vez depois que o FBI executou um mandado de busca em sua propriedade Mar-a-Lago na Flórida para recuperar caixas de documentos classificados de sua presidência. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)