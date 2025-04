Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un dispara rifle de precisão em visita a soldados

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, testou um novo rifle de precisão durante uma visita para inspecionar soldados das forças especiais, informou a imprensa estatal neste sábado, 5.

As unidades que ele visitou estão entre os milhares de militares que Pyongyang enviou à Rússia para apoiar a guerra contra a Ucrânia, de acordo com a agência de espionagem da Coreia do Sul.

Na visita a uma unidade de operações especiais na sexta-feira, Kim disse que "o treinamento intensivo fortaleceu a capacidade atual de garantir a vitória no campo de batalha", segundo a agência de notícias estatal KCNA.

Ele acrescentou que o treinamento dos soldados é "a expressão mais vívida de patriotismo e lealdade ao país".

Imagens divulgadas pela agência mostram Kim olhando através da mira de um rifle de precisão que será "fornecido a unidades de operações especiais".

O líder norte-coreano supervisionou "as práticas de disparo de rifles automáticos e rifles de precisão" e, posteriormente, usou esta última arma.

Kim expressou "grande satisfação com o desempenho e a potência do rifle de precisão" desenvolvido "à forma" norte-coreana, informou a KCNA.

