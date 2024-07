Grande ABC tem queda em crimes patrimoniais no primeiro semestre

Os crimes patrimoniais, como roubo e furto, tiveram queda no primeiro semestre deste ano nos municípios do Grande ABC no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Roubo de veículos foi o delito que apresentou a maior redução, com diminuição de 25% nos casos, passando de 2.579 ocorrências em 2023 para 1.931 em 2024.

Segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), nos primeiros seis meses do ano, furto de veículos registrou 4.589 casos, enquanto no ano anterior foram 5.142 – queda de 10,8%. Roubo geral, que considera a subtração de diversos itens, como aparelhos eletrônicos, bolsas, relógios, além de ocorrências de roubo de carga e também a banco, caiu 15,6% no primeiro semestre, 8.272 registros.

Em relação aos casos de furto geral, quando não há violência, foram notificados no Grande ABC 12.923 casos, redução de 5,7% em relação às mais de 13.711 ocorrências do mesmo período no ano passado.

O recuo nos indicadores é observado desde o ano anterior, quando o Grande ABC fechou o ano com queda nos delitos contra o patrimônio. A linha de recuo nos crimes patrimoniais foi vista também na comparação mensal dos seis primeiros meses de 2024.

Por nota, a SSP informou que, além da queda dos índices, o trabalho conjunto das forças de segurança na região resultou no aumento da produtividade policial, como a alta de 1,4% no número de prisões e apreensões. “Foram retiradas 286 armas das mãos de criminosos e 2.037 veículos foram recuperados”, diz a Pasta.

OUTROS INDICADORES

Além dos crimes contra a vida, os casos de estupro geral, que considera as violações contra vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência, caíram 8,9% na comparação semestral – 287 ocorrências ante 315 em 2023.

Em relação ao número de vítimas de homicídio doloso, quando há intenção de matar, foram 67 vítimas, contra 66 no período passado, alta de 1,5%. Os dados incluem vítimas de homicídio doloso por acidente de trânsito.

PREVENÇÃO

O comandante do CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pela Polícia Militar do Grande ABC, coronel PM Elizeu Sebastião da Silva Filho, disse que a queda dos índices criminais é resultado do trabalho estratégico e operacional realizado na região.

“(A redução) se baseia na análise dos dados detalhados sobre locais, horários e tipos de delitos para definir estratégias eficazes de combate ao crime, permitindo uma atuação precisa e direcionada. Por essa razão é sempre muito importante o correto registro da ocorrência pelas vítimas”, diz o comandante.

O chefe da PM na região destacou a realização de diversas operações no período, como a Impacto ABC, a Hércules e a Força Total, entre outras. Outro fator relevante citado é a participação ativa da sociedade, por meio de conselhos comunitários e de programas como o Vizinhança Solidária.