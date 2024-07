Circo Bem Bolado apresenta “Leve Contrapeso” em espaços de São Bernardo

Inspirado em grandes nomes do circo brasileiro, o espetáculo “Leve Contrapeso” da são-bernardense Cia Circo Bem Bolado pretende nas periferias de São Bernardo unir acrobacias, monociclo, malabares e outras peripécias.

A temporada de apresentações gratuitas e com tradução em Lingua Brasileira da Sinais (LIBRAS) foi contemplada pela Lei Federal Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude da cidade.

Voltado para toda a família, o espetáculo conta a história de Pixuxu e Saracutica que, inspirados por grandes artistas da história do circo, resolvem criar o seu próprio show. Porém, apesar de se desdobrarem entre diversas acrobacias, peripécias com monociclo, malabares e um chicote que rasga tudo em segundos, eles irão precisar da ajuda da plateia para realizar o grand finale que arrebatará a todos e garantirá os aplausos neste show espetacular. “Leve Contrapeso” tem como intérpretes criadores Luiz Felipe Choco e Fernanda Pedreira, que tem como suas principais pesquisas, a linguagem da rua e pesquisas cênicas decoloniais, como a palhaçaria feminina e a comicidade preta. O espetáculo foi construído entre 2017 e 2018, em um processo criativo que envolveu apresentações em praças públicas do Grande ABC e a troca direta com o público. Confira os endereços e horários para prestigiar o espetáculo abaixo.

CRONOGRAMA

No dia 4 de agosto (domingo), às 15h30, o espetáculo será apresentado no Espaço Cultural Pulo do Sapo (Favela do SAPO), que fica na Rua Unidos da Esperança, s/n, Jardim Laura.

Já no dia 15 de agosto (quinta-feira), a apresentação será realizada para alunos do Centro Social Max Kolbe,que fica na Estradado Rio Acima, 6242, no Riacho Grande.

Em 22 de agosto (quinta-feira), às 18h, a Cia Circo Bem Bolado promove uma festa de aniversário de 8 anos do Companhia, com uma apresentação especial no Projeto Meninos e Meninas de Rua, que fica na Rua Jurubatuba, 1610 - Centro. Neste dia haverá vôlei claves e espetáculo com convidados especiais.

E no dia 25 de agosto (domingo), às 15h, o espetáculo será apresentado na Praça da Rua Independência, próximo à Comunidade Santo Inácio de Loyola, em frente à?Rua México, 148, no Jardim Santo Ignácio.