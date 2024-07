Sesc São Caetano celebra o protagonismo feminino com série de peças

O Sesc São Caetano celebra o protagonismo feminino com uma série de peças teatrais que destacam histórias e vivências de mulheres, tanto fictícias quanto reais, apresentando narrativas poderosas e diversas. As atrações do projeto, que ocorrem às sextas-feiras de agosto, às 20h, prometem emocionar e provocar reflexões profundas sobre a condição feminina, suas lutas e conquistas. A série de espetáculos não apenas homenageia mulheres notáveis, mas também destaca a relevância de suas histórias e experiências na sociedade contemporânea. Os espetáculos possuem classificação etária específica, e a retirada de ingressos é feita pela rede Sesc SP.

Confira a programação:

Os Rastros das Marias

Data: 2/8

Classificação: 12 anos

O espetáculo constrói-se a partir de histórias de heroínas negras brasileiras que desafiaram a servidão. Com humor, poesia e ternura, Maria Baú valoriza a identidade e a luta da mulher negra brasileira, evocando figuras como Tereza de Benguela, Maria Firmina dos Reis e Carolina Maria de Jesus.

Devora

Data: 9/8

Classificação: 16 anos

Uma mulher obcecada pela magreza ignora os riscos à saúde em busca de um corpo ideal, encontrando outras mulheres acometidas por distúrbios alimentares em seu delírio. Este solo ácido expõe os mecanismos de controle sobre os corpos femininos desde a idade moderna.

Senhora X, Senhorita Y

Data: 16/8

Classificação: 12 anos

Explorando as construções heteronormativas do feminino, duas atrizes e uma performer sonora representam "A mais forte" de Strindberg, enquanto desafiam o autor sueco ao reivindicar o protagonismo do corpo lésbico na cena.

Muitos Anos de Vida

Data: 23/8

Classificação: 12 anos

Neste monólogo, Paula Moura compartilha sua experiência como atriz paulistana, preta, mãe solo e periférica, em um espetáculo-depoimento que revela suas tristezas e alegrias na busca pela maturidade e identidade.

Após Auschwitz

Data: 30/8

Classificação: 12 anos

Através do teatro documental Verbatim, a história de vida de Raissa Prelipko é trazida à cena, desde a sobrevivência em Auschwitz até sua vida no Brasil. A atriz Regina Fonseca remonta o relato oral de Raissa, hoje com mais de 86 anos.

Serviço:

Local: Sesc São Caetano

Datas: 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto, às 20h

Endereço: Rua Piauí, 554 - Santa Paula, São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Classificação Etária: Consulte a classificação etária de cada espetáculo

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Informações: (11) 4223-8800

Portal Sesc SP: sescsp.org.br

Horário de Atendimento/Bilheteria do Sesc São Caetano: De segunda a sexta, das 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30