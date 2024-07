Graciele Lacerda explica motivo de ter decidido adiar casamento com Zezé Di Camargo

Noivos desde 2017, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo resolveram adiar o casamento após o anúncio de gravidez. O casal, que revelou no dia 11 de julho que está esperando um bebê, teria tomado a decisão após o resultado da fertilização in vitro dar positivo.

A influenciadora explicou nas redes que, apesar de já ter preparado a cerimônia para este ano, decidiu que seria melhor adiar para que seu filho possa estar presente no futuro. A explicação veio depois de Graciele responder uma fã no Instagram que questionou:

Ainda vai ter casamento esse ano?

Ao que ela contou:

Eu estava preparando o casamento, cheguei a fazer reunião em janeiro. Já vi algumas coisas. Mas aí, quando fiz o procedimento de fertilização in vitro e deu positivo, decidi adiar o evento. Não quero casar grávida. Agora, vamos esperar porque acho lindo quando o casal casa e o próprio filho leva as alianças. Vamos aguardar para ter essa bênção de ver ele ou ela levando as alianças, completou.