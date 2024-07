João Guilherme recebe críticas por faltar no aniversário de Leonardo e é defendido pela irmã: Problemática é você

A festa deu o que falar! O cantor sertanejo Leonardo completou 61 anos na última quinta-feira, dia 25, mas comemorou antecipadamente na Fazenda Talismã com seus filhos, noras e netos, com uma festa no tema arraiá. No entanto, a ausência de João Guilherme, caçula do cantor, acabou chamando a atenção dos internautas.

O ator não apareceu em nenhuma foto ou vídeo postado durante a festa de seu pai. Com isso, os comentários sobre João logo apareceram e Monyque Isabella, uma de suas irmãs, saiu em defesa dele nas redes sociais.

Em comentário na foto de Monyque com a família no Instagram, uma internauta disse:

Faltou a Jéssica e o problemático da família, João Guilherme.

Então Monyque rebateu:

Problemática é você.

É como dizem, quem precisa de justiça se você tem família. E olha que João Guilherme tem parente de sobra, né? Além dele, Leonardo tem outros cinco filhos: Zé Felipe, Matheus Vargas, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz Costa e Monyque.