Renato Foresto anuncia Tati Tibério como pré-candidata a vice em Ribeirão

O pré-candidato a prefeito em Ribeirão Pires, Renato Foresto pela Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) anuncia, nesta sexta-feira (26), no Encontro Municipal do PT, Tati Tibério (PDT), como sua pré-candidata a vice. Tati se aproximou do candidato da Federação recentemente a partir da possibilidade de construção de uma chapa que unisse lideranças de esquerda da cidade. Segundo o Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Pires, além do PDT, a Federação formada pela Rede e PSOL também devem subir no palanque de Renato.

A formação da chapa deve ser homologada no próximo domingo (28), na Câmara Municipal Ribeirão Pires, a partir das 11 horas, quando também serão apresentados os pré-candidatos e pré-candidatas a vereador dos partidos e federações coligadas.

“Vemos um movimento dos partidos progressistas da cidade aderindo à nossa pré-candidatura, num sinal claro de que Ribeirão Pires tem uma opção realmente competitiva para disputar as eleições de outubro, e contraponto aos candidatos de direita e extrema direita da cidade”, justifica Foresto.