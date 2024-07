Fernanda Torres disputa prêmio no Festival de Veneza contra Lady Gaga

Que orgulho! A Bienal de Veneza anunciou a seleção oficial do Festival de Veneza. Fernanda Torres apareceu nas indicadas para o Volpi Cup, entregue às melhores atuações dos filmes que estão competindo.

A atriz protagoniza o filme Ainda Estou Aqui, ao lado de Selton Mello e Fernanda Montenegro, sua mãe. O longa-metragem concorre pelo prêmio máximo do festival, o Leão de Ouro. O título, inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, conta a história de sua mãe, Eunice, no Rio de Janeiro, durante a década de 1970.

A produção brasileira tem fortes concorrentes, como Coringa: Delírio a Dois, com Lady Gaga, Maria, com Angelina Jolie e Babygirl, com Nicole Kidman. Fernanda Torres pode se tornar a primeira brasileira a ganhar o prêmio de melhor atuação no Festival de Veneza, que ocorre entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. Até lá, mandaremos todas as nossas vibrações para Ainda Estou Aqui entrar para a história!