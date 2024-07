Ginástica no Lazio. Escotismo no João Ramalho. Juninada no Centenário. O festeiro de São João. A primeira Coca-Cola. O baile da Pipoca na Acascs.

E duas boas notícias: o talento que ele tinha para o desenho e o início, amanhã, da II Semana São Caetano 2024, conduzida pelo professor Garbelotto e orientada pela filha Morisa.

Mais lembranças que ficaram

Texto: Oscar Garbelotto

I

O clube Lazio ficava na Rua Rio Branco, no bairro Fundação, e mantinha uma bem montada equipe de ginastas. Todos os meus tios Piccolo, Antonio, Victorio, Ângelo e Albino, além do tio Gilberto Grigoletto, faziam parte.

Motivado por eles, eu, com nove ou dez anos, iniciei treinamentos na equipe infantil sob o comando de meus tios Antonio e Ângelo, auxiliares do alemão Willy Mitzschulich, idealizador e treinador da equipe.

Foi um período interessante, com treinos duas vezes por semana à noite. Meu entusiasmo, porém, logo acabou diante da constatação de que eu não dava para acompanhar os belos exercícios e pirâmides humanas praticados por eles.

II

Com mais ou menos 12 anos encontrei-me com o escotismo

juntamente com outros amigos do bairro Fundação: Laurito Perrella, Horácio Fazzioli, Sabino, os irmãos Violante e Valter Bortoletto, entre outros.

O grupo denominava-se “João Ramalho” e tinha como chefe o Granado. Foi uma excelente escola de civismo e de vida, principalmente quando fazíamos acampamentos.

Lembro-me de dois: o realizado num bosque em Santo André, onde hoje está o Paço Municipal, e outro no Horto Florestal (neste pela primeira vez, bebemos Coca-Cola, distribuída por ocasião de seu lançamento no Brasil).

Depois de um certo tempo de treinamento passei a fazer parte da fanfarra, tocando “caixa-de-guerra” e orgulhosamente participava de desfiles, “conselhos do fogo’, etc. Minha participação durou aproximadamente dois anos.

II

Vale mencionar um pouco da fase adulta de minhas festas juninas. O período mais intenso e belo foi nas festas do Clube Atlético Centenário, outro clube do bairro Fundação.

Em 1956 fui eleito presidente do Centenário e minha paixão pelo mês de junho levou-me a criar a festa de São João.

A intensa participação de meus companheiros de clube e de bairro conduziu a festa a uma organização belíssima apesar de ser realizada em autentico terreiro.

Uma quadrilha de adultos e outra de crianças muito bem ensaiadas por Pedro Ramos, davam o toque principal na festa.

Por muitos anos, enquanto o clube permaneceu ativo, a festa foi um marco na cidade.

O interesse sempre crescente levou-me a não perder bailes juninos em clubes como o Comercial e a Acascs, com seu Baile da Pipoca.

O último que participei, no suntuoso Moinho São Jorge, em Santo André, foi em 1963. Eu e Bete, minha noiva e depois esposa.

NOTA DA MEMÓRIA – Em seus escritos, professor Oscar Garbelotto não fala de uma qualidade a mais dos seus tempos de estudante: o desenho.

Morisa Garbelotto mostrou à Memória quatro cadernos com desenhos do pai datados dos anos 1940. Merecem exposição pública, por que não no Centro de Memória Professor Oscar Garbelotto, na USCS.

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum familiar

A FACETA DESENHISTA. Dos cadernos escolares, o lado artístico de Oscar Garbelotto: a nanquim, os ambientes interno e externo da obra do então futuro professor

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 29 de julho de 1994 – Edição 8765

MANCHETE – Fórum da Cidadania critica corporativismo e clientelismo e exige política à altura do Grande ABC.

Trezentas pessoas participaram de ato público na Fundação Santo André.

Entre os presentes, 51 candidatos de vários partidos e todas as cidades da região.

Disse Fausto Cestari, diretor do Ciesp na linha Santo André-Mauá-Ribeirão Pires: “A indústria do Grande ABC assume aqui sua responsabilidade social”.

Do lado trabalhista, a fala de Heiguiberto Navarro, o Giba, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC: “O Fórum tem o compromisso de resgatar a verdadeira cidadania do nosso povo”.

Carta expedida durante o encontro propunha uma atuação permanente do Fórum.

EM 29 DE JULHO DE...

1904 – Roma, 10. A greve dos padeiros continuava com caráter pacífico. Muitos proprietários trabalhavam no lugar dos grevistas. O governo se propunha a chamar os soldados/padeiros para que não faltasse pão.

1959 - Cooperativa da Rhodia inaugurava sua segunda loja, na Rua Argentina, 227, Parque das Nações.

NOTA – A futura Coop atravessava os trilhos da EFSJ para atender cooperados do II Subdistrito de Utinga.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Porto Ferreira, fundado nesta data, em 1896, quando se separa de Pirassununga.

Pelo Brasil: Concórdia e Laguna (SC), Cruz das Almas e Pojuca (BA), Nova Palma (RS), Macaé (RJ), Paranaguá (PR) e São Félix (PI).

Dia de Santa Marta

29 julho

Marta disse a Jesus: “Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido”.

João 11,21.

Fonte: Folhinha do Sagrado Coração de Jesus (2024)

