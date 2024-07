'Estadão?, Terra e Faap promovem debate entre concorrentes à Prefeitura de São Paulo

O Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), realizará no próximo dia 14 de agosto seu primeiro debate entre pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo.

O debate, agendado para a véspera do registro final das candidaturas, será realizado no Teatro da FAAP, a partir das 10h, e seguirá o modelo do Vodcast Dois Pontos, do Estadão. Serão cinco blocos transmitidos ao vivo, exclusivamente pelos canais digitais do Estadão, do Terra e da FAAP. Cada bloco abordará um tema de interesse do eleitorado, sorteado na abertura de cada bloco, que será ancorado pela jornalista Roseann Kennedy, com a participação de convidados.

"O debate terá sido um sucesso se conseguirmos tirar dos candidatos planos concretos e viáveis para os problemas urbanos reais em que se enredam todos os dias os moradores da cidade", afirma o diretor de jornalismo do Estadão, Eurípedes Alcântara. "Nosso objetivo é tentar fazer com que essas eleições encurtem o caminho para se chegar a soluções que façam de São Paulo uma metrópole mais acolhedora, segura, sustentável e eficiente", acrescentou.

Roseann fará a primeira pergunta de cada bloco. As demais questões serão dirigidas aos candidatos pelos convidados. Cada bloco contará com a participação de seis pré-candidatos, divididos em três duplas, que serão trocadas ao longo do evento. A troca garantirá que todos debatam entre si.

Além das perguntas de Roseann e convidados, os pré-candidatos poderão debater entre si. Quem fizer a primeira pergunta terá direito à réplica. Ao final do primeiro, terceiro e quinto blocos, dois candidatos responderão individualmente a uma pergunta gravada previamente do público.

As regras foram acordadas com representantes das pré-campanhas de Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Kim Kataguiri (União Brasil), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Segundo a head de conteúdo do Terra, Manoela Pereira, a promoção de debates será uma das iniciativas do portal na cobertura das eleições deste ano. "Faremos uma cobertura eleitoral imparcial, pautada no combate à desinformação e em questões fundamentais para o futuro das cidades, como as mudanças climáticas e seus impactos. Promover esse encontro já na largada da campanha faz com que o eleitor comece a conhecer melhor os candidatos e suas propostas para a maior cidade do Brasil", disse.

Participarão do debate os seis pré-candidatos cujos partidos tenham representação no Congresso Nacional ou eventual destaque nas pesquisas eleitorais divulgadas até a semana anterior por institutos nacionais julgados confiáveis pelos organizadores do debate.

O CEO da FAAP, Luís Sobral, explica que o debate é uma evolução das sabatinas individuais com candidatos realizadas anteriormente pela faculdade em parceria com o Estadão. "Como fundação educacional, acreditamos que o debate é essencial para conhecermos melhor nossos futuros governantes. A FAAP já promove reflexão sobre candidatos de várias formas e, agora, oferece um debate em parceria com o Estadão para garantir que essa reflexão seja o mais democrática possível, alcançando o maior número de pessoas."