Delegação do Colégio ARBOS embarca nesta quinta para Norway Cup de handbal

Frio na barriga, mãos suando, ansiedade a mil e a expectativa de um crescimento nas esferas intelectual e esportiva. Chegou a hora: a delegação do Colégio ARBOS embarca nesta quinta-feira (25) para a disputa da Norway Cup de handebol, em Oslo, na Noruega. Único representante brasileiro, com equipes sub-15 feminina e sub-14 e sub-16 masculinas, o centro educacional do Grande ABC paulista levará 37 atletas das unidades Santo André, São Bernardo e São Caetano.

A excursão, nomeada EUROARBOS – criada nos anos 1990 -, tem retorno marcado para 5 de agosto. Nestes dez dias em solo norueguês, a delegação tem prevista na programação treinos, jogos, integração com representantes de outros países e também passeios, em uma viagem que contempla um enriquecimento completo para todos os participantes.

“Espero que nesta viagem eu conheça muito sobre outras culturas, especialmente como outros países jogam handebol. Será ótimo conversar com pessoas de diferentes países para poder praticar meu inglês. Uma experiência como essa pode me proporcionar conhecimentos sobre o mundo, além de criar novas perspectivas de vida ao vivenciar outros estilos de vida, o que pode ser muito agregador para o futuro”, destacou o estudante/atleta Eduardo Bitolo, do sub-16.

“Uma viagem como essa pode ser transformadora em vários aspectos da minha vida. Além de melhorar minhas habilidades esportivas enfrentando equipes de alto nível, essa experiência me ajuda a desenvolver minha capacidade de adaptação, trabalho em equipe e resolução de problemas. Além de ser um momento onde posso criar diversos vínculos de amizades e de muita diversão”, pontuou a estudante/atleta Ana Clara, do sub-15.

Aliás, antes mesmo do embarque, o fato de o EUROARBOS promover uma integração entre estudantes de diferentes unidades já tem representatividade. “Estou animado por conhecer o lugar e também ansioso para a competição já que acredito no potencial do time e também trouxe novas amizades no processo”, ressaltou o estudante/atleta Rafael Knysak, do sub-14. “Os treinos foram intensos e nos baseamos na experiência do ano passado e acreditamos no potencial de todas as equipes para bater de frente com os europeus, a competição é grande e muito disputada mas temos que dar o nosso melhor e só por termos a chance de ir já temos que estar muito felizes”, continuou o jovem.

O EUROARBOS 2024 conta com os patrocínios de ARC Engenharia e Construções, Auto Peças Gisela, Joy Uniformes, NR Acampamentos, Picpay Negócios e Tiveran Assessoria Jurídica.

Sobre o EUROARBOS E A Norway Cup – Trata-se de um projeto que resgata uma tradição e remete aos anos 1990, quando a instituição começou a realizar viagens para participar de competições na Europa – ação batizada como EUROARBOS. Desde então, muitos alunos tiveram a oportunidade de representar o colégio em diversos países, como Portugal, Espanha, França, Itália, Suécia e Dinamarca, disputando diferentes modalidades esportivas: handebol, voleibol, basquete e xadrez. Em uma das edições, inclusive, a delegação foi composta por 90 integrantes.

A equipe é formada por estudantes entre 12 e 16 anos das três unidades da Rede ARBOS (Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul). A delegação que embarca no dia 25 de julho será composta por 43 pessoas: 37 atletas, a treinadora da equipe feminina Flávia Costa Gomes, os treinadores dos times masculino Vladimir Pereira Ribeiro e Eduardo de Souza, o coordenador técnico Eduardo Ramalho da Cunha e os chefes da delegação Adriano Buragas e Ricardo Caparrós.

A Norway Cup é realizada desde 1972 na cidade de Oslo, na Noruega, sendo um dos maiores torneios de handebol do mundo, com um histórico de aproximadamente 1.700 equipes participantes de 50 países, e também oferece competições de futebol, com integração entre atletas das modalidades em uma grande confraternização, troca de experiências e mistura cultural.

Sobre o Colégio ARBOS – Criado em 1985, em Santo André, pelo professor Pedro Cia, o Instituto SOMOS de Ensino – ARBOS iniciou as atividades em 1986, primeiramente com Ensino Fundamental. A partir de 1994 foi implementado o Ensino Médio. Em dezembro de 2001 ocorreu a inauguração da unidade de São Bernardo do Campo, enquanto em 2004, foi estabelecida a unidade São Caetano.

Atualmente, conta com aproximadamente 3.000 alunos nas três unidades, do berçário (a partir dos 4 meses) até a 3ª série do ensino médio. A Educação Infantil é bilíngue e o colégio orgulha-se em ser certificado pela Apple Distinguished School, por desenvolver alguns dos projetos mais inovadores e bem-sucedidos do Brasil. Como consequência do trabalho realizado, o Colégio ARBOS ficou em primeiro lugar na região do ABC paulista na média geral do ENEM 2023.

Dispõe ainda do projeto NBA Basketball School, que tem como propósito compartilhar o método de ensino do basquete da maior liga do mundo com crianças e jovens de todo o País.