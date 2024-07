Penha comemora redução de 50% nos precatórios, mas prevê bomba-relógio

A prefeita de Rio Grande da Serra e pré-candidata à reeleição, Penha Fumagalli (PSD), comemorou a queda em mais de 50% no volume de precatórios do município desde sua posse, há pouco mais de dois anos, mas lamentou que a Prefeitura esteja diante de verdadeira bomba-relógio fiscal: a cobrança, durante 24 anos, de multa diária no valor de R$ 1 mil decorrente de falta de drenagem no Cemitério Municipal – valor este que, segundo a pessedista, poderá se transformar no futuro em uma dívida judicial de R$ 9 milhões.

“Temos em Rio Grande um secretário de Finanças muito bom (Cassio Pegoraro) que, em dois anos, conseguiu pagar R$ 8 milhões por ano, R$ 16 milhões no total, e reduziu em mais de 50% nossa dívida, que era de cerca de R$ 30 milhões”, disse Penha Fumagalli durante o podcast Política em Cena, levado ao ar às quartas-feiras nos canais digitais do Diário. “Porém, pode vir outra um pouco alta, de R$ 1 mil por dia, durante 24 anos”, prosseguiu a prefeita, em entrevista concedida à jornalista Mariana Gutierrez.

O município era multado, desde 1999, em R$ 1 mil diários pelo Ministério Público devido à contaminação do solo decorrente da falta de drenagem do cemitério. Porém, em março de 2023, a Prefeitura apresentou ao órgão um projeto de drenagem – que, segundo Penha, está 80% concluído. Com isso, o MP interrompeu a aplicação da multa. “A obra é monitorada pelo MP. Conseguimos cessar a cobrança, mas o passado amanhã ou depois pode bater a nossa porta”, disse.

A pessedista lembrou ainda que a contabilidade do município referente ao exercício financeiro de 2022 – ano em que a administração foi dividida entre ela e Claudinho da Geladeira (MDB), cassado pela Câmara em 1º de julho de 2022 – foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Ao comentar levantamento Diário/Paraná Pesquisas (registrada no TSE sob o código SP-09276/2024) publicado no início deste mês que a coloca com 9,6% das intenções de voto, atrás de Akira Auriani (PSB), com 50,4%, e Marcelo Akira, o Akira do Povo, com 15,9%, Penha Fumagalli avaliou que os dois anos de mandato não foram suficientes para torná-la conhecida da população.

“Um de nossos opositores (Auriani) está há oito anos fazendo campanha na cidade. O outro (Akira do Povo) é vereador e tem feito críticas à administração, o que é seu papel, mas também não aponta soluções para a cidade”, disse Penha. A entrevista completa pode ser conferida nos canais do Diário.