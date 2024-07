Ciesp de São Bernardo pretende debater propostas com candidatos

O Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de São Bernardo quer debater com os candidatos a prefeito da cidade alternativas para o setor. A intenção é conhecer as propostas dos concorrentes, ao mesmo tempo, apresentar alternativas para melhorar o ambiente de negócios e, principalmente, favorecer a permanência no município.

“A gente já fez umas duas ou três reuniões para falar um pouco sobre o futuro da nossa cidade, voltadas à questão da indústria, pois temos perdidos várias empresas. E aí reunimos alguns pensadores para elaborar uma proposta daquilo que nós teríamos como sugestão pra melhorar o ambiente industrial e, consequentemente, dos outros setores na nossa cidade”, afirma Mauro Miaguti, diretor titular da entida no município.

Ele explicou que a ideia não é fazer um debate entre os candidatos, mas sim

discutir individualmente com cada um deles. Ouvir as intenções para o setor e, sem seguida, apresentar as as sugstões formuladas pelos empresários. Segundo Miguti, algumas datas já estã sendo fechadas com as campanhas.

A ideia de falar com os candidatos surgiu durante a plenária ‘Negócios do Futuro – A Sintonia entre IA, Tecnologias Emergentes e Pessoas’, com o professor Gustavo Donato, realizada no início do mês.

Na ocasião, ele destacou a necessidade de mobilização no Grande ABC para impulsionar a adoção de tecnologias. Na sua oponião. a região não pode esperar por medidas nacionais para se desenvolver. É preciso união entre os setores importantes das cidades do Grande ABC.