Brasil inicia luta em Paris com meta de bater Tóquio

O início da Olimpíada de Paris, um dos maiores eventos esportivos do mundo, será na sexta, às 14h30. Serão 10,5 mil atletas na luta por pódios em 48 modalidades, até 11 de agosto. Inicialmente com 277 atletas, a delegação brasileira sofreu cortes nos últimos dias e agora terá 274 nos Jogos. Pela primeira vez na história do torneio, o País terá maioria feminina nos esportes, com 55% da delegação. A meta, segundo o Comitê Olímpico do Brasil, é superar as 21 medalhas (sete de ouro, seis de prata e oito de bronze) de Tóquio-2021.

O Time Brasil está presente em 39 modalidades e já existe a expectativa de medalhas para em alguns esportes. Rayssa Leal chega como uma das favoritas ao ouro no skate street. Atual vice-campeã olímpica, a jovem de 16 anos conquistou o Mundial em 2023.

No boxe, Beatriz Ferreira também é candidata à medalha dourada. Está há quase dois anos sem perder luta. Campeã olímpica na ginástica artística em Tóquio, Rebeca Andrade também promete repetir a dose nesta edição.

A participação brasileira teria início às 4h30 desta quinta com Ana Luiza Caetano no tiro com arco – às 9h15, será a vez de Marcus D’Almeida. No handebol feminino, o Brasil pegará a Espanha às 9h. E a Nigéria será a adversária do País, às 14h, no futebol feminino.

INÍCIO

Eportes como futebol, handebol e tiro com arco deram início às disputas, antes mesmo da cerimônia de abertura.

O futebol masculino teve início polêmico. A seleção do Marrocos vencia a Argentina por 2 a 1, até que os argentinos empataram a partida no último lance, e torcedores marroquinos invadiram o gramado.

Após cerca de 1h30 de interrupção, o VAR anulou o gol de empate, e os jogadores retornaram a campo para encerrar o duelo, com vitória africana.