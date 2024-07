Tom Brady estaria vivendo affair com modelo 20 anos mais nova

Já está embarcando em um novo romance? Solteiro e na pista, Tom Brady supostamente está vivendo um affair com uma supermodelo, segundo informações do The New York Post.

A moça com quem o jogador de futebol americano estaria e envolvendo é Brooks Nader, que foi capa da edição de roupas de banho da revista Sports Illustrated e recentemente se divorciou de Billy Haire. A moça tem apenas 27 anos de idade, 20 a menos que o ex-marido de Gisele Bündchen.

Deuxmoi, apresentador do podcast de notícias de entretenimento Deux U, teria recebido relatos de fontes que o atleta e a modelo foram vistos em público juntos diversas vezes. Porém, ainda não se sabe qual o status do relacionamento de Brady e Nader.