Alunos da FEI criam serviço de e-mail com Inteligência Artificial

Um grupo de alunos do curso de administração da FEI (Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros) criou o Ativa Clientes, software que oferece serviço de personalização de e-mails a partir da IA (Inteligência Artificial). A repercussão do projeto fez com que eles ganhassem na categoria inovação do InovaFEI, premiação para TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) da universidade. De acordo com dados da Abmatic (startup norte-americana especializada em IA), e-mails personalizados geram alta de 29% na taxa de abertura e 41% na taxa de cliques.

O Ativa Clientes faz com que cada e-mail seja adaptado. A promessa é gerar até cinco vezes mais oportunidades em comparação às ferramentas tradicionais. A pesquisa durou três meses até o lançamento e conquista do primeiro cliente. Agora, já são 22 empresas vinculadas ao software.

O trabalho foi elaborado por Gusthavo Nicolau Marostica, Kevin Hiroaki Komati, Leonardo Pessoa dos Santos e Walter Tonelotto Neto, com orientação do professor André Silva de Carvalho.

“Nosso objetivo é ajudar empreendedores brasileiros a se comunicarem de forma estratégica com seus clientes, alavancando os resultados das empresas. Sabíamos que teríamos um grande desafio, já que ferramentas como o ChatGPT estão disponíveis há algum tempo, mas muitos donos de pequenas e médias empresas ainda não as utilizam. Democratizar a IA e transformá-la em soluções práticas e acessíveis para o dia a dia do empreendedor sempre foi uma grande meta para nós”, explica um dos idealizadores da Ativa Clientes, Walter Tonelotto Neto.

No site do projeto (www.ativaclientes.com.br), o grupo afirma que utiliza IA generativa, tecnologia que permite que um computador crie conteúdo original, como texto, imagens, música ou até mesmo vídeos. “Ela é baseada em algoritmos de aprendizado de máquina que são treinados usando enormes conjuntos de dados. No caso da Ativa Clientes, quando você envia 1.000 mensagens, cada uma é única, como se você tivesse contratado um batalhão de redatores para trabalhar e escrever cada e-mail manualmente. Isso só é possível devido à IA generativa, em que a máquina é treinada para atingir o objetivo. No nosso caso, gerar mais oportunidades de negócio. E consegue atuar de forma autônoma”. detalha Tonelotto.

A Inteligência Artificial da plataforma valida os seus contatos e já classifica os inválidos. Os e-mails são entregues aos poucos, na frequência de um ser humano, não todos de uma vez, para evitar que o conteúdo caia nas abas de spam ou promoções.

Os planos mensais variam de R$ 357 a R$ 1.297. No serviço “essencial”, que dá acesso à 1.500 envios por mês via WhatsApp/e-mail, é possível fazer o teste por R$ 1 durante 30 dias.

