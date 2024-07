Guardiola coloca Rodri como favorito na disputa pelo prêmio da Bola de Ouro

À frente do Manchester City, que vem realizando a sua pré-temporada nos Estados Unidos, o técnico Pep Guardiola comentou sobre os jogadores favoritos ao prêmio da Bola de Ouro. Na conversa com os jornalistas, ele elegeu o meia Rodri, seu comandado no time inglês, como principal candidato.

Além das boas atuações que fez na temporada passada com a camisa do City, Guardiola embasou o seu discurso pelo que o jogador desempenhou na Eurocopa defendendo a seleção espanhola.

"A sua consistência é brutal. Não posso negar o quão feliz ele ficaria se conseguisse isso. Mas estar na disputa, ser nomeado ou ganhar a Bola de Ouro é fantástico", afirmou o treinador em entrevista ao jornal "Marca", da Espanha.

O título do torneio europeu de seleções conquistado pela Espanha, na Alemanha, pode ser um importante aliado para Rodri, segundo Guardiola. "Ele foi brilhante em todos os aspectos, em todos os jogos, não é fácil vencer todos os sete jogos em um torneio tão equilibrado" como a Eurocopa", completou o comandante.

Rodri tem como principais concorrentes nesta disputa pelo prêmio dois jogadores do Real Madrid. O atacante brasileiro Vinicius Júnior era tido como o grande favorito. No entanto, a eliminação precoce da seleção brasileira na Copa América pode atrapalhá-lo. Jude Bellingham chegou até a final da Eurocopa, mas amargou o vice-campeonato na decisão diante dos espanhóis.