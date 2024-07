Graciele Lacerda reflete sobre gestação e brinca: Até preguiça de malhar eu já senti

No dia 11 de julho de 2023, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda anunciaram a chegada de mais um membro na família. Através de um vídeo nas redes sociais, o casal contou que, após uma série de tentativas, eles conseguiram engravidar do primeiro filho. Vale lembrar que já tem alguns anos que o casal compartilha as tentativas através de seus perfis no Instagram.

Com a notícia divulgada, Graciele vem dando detalhes da gestação, como fez quando publicou este clique e escreveu na legenda:

Esse primeiro trimestre de gravidez está me fazendo sentir o quão mágica é a gestação. São inúmeras mudanças e aprendizados, todo dia algo muda! Seja no meu corpo, ou no meu paladar. Tem dias que sinto muito enjoo e em outros sou tomada pelo sono. Rs!! Até preguiça de malhar eu já senti, imagina, justo eu trocar malhar por cochilar? Tem sido engraçado, me observar e ver essas mudanças. Talvez eu esteja me observado mais, tenho buscado (de forma involuntária) estar sozinha por pequenos períodos, e nesses momentos sempre me pego conversando com Deus ou com minha barriga. Esses dias na fazenda serão importantes para desacelerar. Hoje pela manhã, fiquei pensando e me questionando, como pode um serzinho tão pequeno já ser tão amado e já trazer tantas novidades em tão pouco tempo?, escreveu ela.