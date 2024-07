Tigre aposta na experiência de Cristaldo para chegar à Série B

Apesar do tropeço em casa na última rodada, no empate sem gols diante da Ferroviária, o São Bernardo FC segue na disputa pela liderança da Série C do Brasileiro. E, para alcançar o objetivo, a diretoria aposta na experiência do atacante Jonatan Cristaldo, 35 anos, que assinou contrato até o fim do Nacional.

O argentino é velho conhecido da torcida brasileira, principalmente da palmeirense, clube pelo qual conquistou a Copa do Brasil de 2015 e do Brasileirão de 2016. A experiência do jogador fica refletida também em outras agremiações pelos quais atuou, casos de Velez Sarsfield, Newell’s Old Boys, Racing – os três da Argentina –, Bologna (Itália), Cruz Azul e Monterrey – ambos do México, além de outros.

O último clube de Cristaldo foi o Independiente Petrolero da Bolívia, onde atuou até maio, fim da temporada. Ele já treina no CT do Tigre em Atibaia e acompanhou o jogo de domingo, no 1º de Maio.