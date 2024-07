'Obrigado pelo trauma de infância': quem é o brasileiro que divertiu M. Night Shyamalan

Em visita ao Brasil para divulgar seu novo filme Armadilha, o diretor de Sexto Sentido (1999), Fragmentado (2016) e Sinais (2002), M. Night Shyamalan se divertiu com um cartaz inusitado feito por um fã brasileiro. A mensagem "Obrigado pelo trauma de infância", seguida de uma cena do filme Sinais, arrancou risadas do cineasta, que compartilhou a foto em suas redes sociais, no ultimo domingo, 21.

"A reação dele foi muito genuína, ele se divertiu mesmo com aquilo. E isso significa muito para mim, porque sempre que vou nesses eventos ou em shows e pego alguma lembrança, sinto que é sempre uma tentativa de reafirmar um pouco da gente, do que gostamos e somos", refletiu Bruno Bragante, 29 anos, autor do cartaz.

Bruno trabalha como assistente de arte em uma empresa de audiovisual. "Eu não sentei e fiquei pensando em uma ideia para chamar a atenção dele. Eu converso tanto com as pessoas, trabalho no meio do audiovisual e a maioria dos meus amigos também, que esses assuntos são sempre recorrentes. Toda vez que falo de 'Sinais', a galera fala dessa cena marcante e eu quis brincar com a ideia do trauma coletivo", explicou Bruno.

Após o evento, Bruno enfrentou um pequeno apuro. Ele esqueceu de pedir uma foto à equipe do diretor, e na ansiedade de ter a emblemática foto, cogitou procurar pelos representantes brasileiros da produtora do filme, Warner. No entanto, descobriu por amigos que a foto estava no perfil pessoal de Shyamalan.

"Eu entrei na sala de cinema e esqueci de pegar o contato de alguém da equipe dele ou da produção do evento para ter a foto. Como meus amigos estavam ao meu lado ou atrás de mim, só tenho vídeos de costas, mas a foto em si eu não tinha. Eu estava sem expectativa, sabia que essa foto ia sair em algum lugar, mas não imaginava que seria no perfil pessoal do diretor. Fiquei muito feliz, não é algo que acontece assim."

Bruno detalhou os bastidores da famosa foto e compartilhou vídeos do momento. "Antes da entrega no cinema, montaram um corredor de tapete vermelho. Primeiro passou a filha dele, depois o Josh (personagem principal do filme) e por último ele. Eu estava com o cartaz levantado por bastante tempo, e quando ele passou, achou super engraçado, apontou para o cartaz e pediu para a produção dele tirar uma foto, foi até do celular dele. E ainda autografou o cartaz. A única coisa que ele falou foi 'não é para vender'", relembra Bruno.

Bragante conta que participou de várias ações para conseguir estar no evento, até que quinta-feira, 18, ele ganhou uma das muitas tentativas.

O evento promocional do filme Armadilha em São Paulo aconteceu na sexta-feira, 19, e no sábado, 20. Além do cineasta e do ator Josh Hartnett, a atriz e cantora Saleka, filha do diretor, também esteve presente. Ela interpreta a popstar Lady Raven no longa.

O Brasil é a primeira parada da turnê global de divulgação. Em seguida, eles irão para o Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália e Estados Unidos.

"Armadilha"

Armadilha estreia em 1 de agosto nos cinemas dos Estados Unidos e em 8 de agosto no Brasil. No filme, um pai e sua filha adolescente assistem a um show pop, onde percebem que estão no centro de um evento sombrio e sinistro. Pelo trailer, o homem descobre que o evento é, na verdade, uma armadilha para a polícia capturar um serial killer. No entanto, há uma revelação inusitada sobre o personagem vivido por Josh Hartnett, o protagonista.