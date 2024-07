We Coffee inaugura nova unidade no Shopping ABC

A We Coffee, cafeteria especializada em doces, chás, cafés e clássicos da pâtisserie, inaugura nova unidade no Shopping ABC (Av. Pereira Barreto, 42 - Vila Gilda) nesta quinta-feira (25). A loja andreense contemplará 170 m² no 1º piso e procura se diferenciar dos concorrentes por uma vertente moderna e tecnológica - que a levou a fama de 'cafeteria futurista' nas redes sociais.

Pela internet, a rede chamou a atenção por opções como o 'cachorro quente doce' de morango, manga e oreo (R$18,50), quando inaugurou em São Paulo sua primeira unidade no Bairro da Liberdade, em 2020.