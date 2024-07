Tadeu Schmidt reflete sobre sua carreira no jornalismo esportivo e diz não sentir falta: - Fechei muito realizado esse ciclo

Tadeu Schmidt é um dos jornalistas confirmados para realizar a cobertura da Olimpíada de Paris para a TV Globo e não poderia estar mais animado com esse momento. O comunicador foi convidado do Mais Você na manhã desta segunda-feira, dia 22, para falar sobre a chegada dos jogos olímpicos.

O famoso contou como foi receber o convite após passar anos afastado do jornalismo esportivo:

- Eu fui para o Fantástico em 2007. Eu estive no esporte, mas não estive. Eu fazia os gols do Fantástico todo domingo, então estava ali lidando com o esporte. No Fantástico eu também dava as notícias do esporte olímpico, a gente ancorava as Olimpíadas, então o esporte sempre esteve presente no meu trabalho. Em 2021 é que saí do Fantástico e 2022 entrei no BBB e fui para o entretenimento, dei adeus ao jornalismo esportivo e parei de trabalhar com o esporte. Mas tem uma presença gigantesca na minha vida.

Ao ser questionado por Ana Maria Braga se sente falta de trabalhar com esporte, ele respondeu:

- Não, porque eu me realizei demais. Foi tão bom meu período como jornalista, eu fiz tudo que eu podia fazer. Criei tanta coisa de que me orgulho demais. Foi uma trajetória que eu olho para trás com tanta felicidade. Fechei muito realizado esse ciclo, estou muito satisfeito.

O jornalista deixou uma série de elogios ao irmão, o icônico jogador de basquete Oscar Schmidt.

- Oscar Schmidt é uma lenda, o maior jogador de basquete da história do Brasil, um dos maiores da história do planeta. Um cara que é um ícone como atleta, que deve ser um espelho para todo atleta. A paixão com que ele encara o esporte, que ele defende essa camisa da Seleção Brasileira, todo atleta devia ter um guia de como ser atleta com o Oscar Schmidt. Isso faria bem para todo atleta, porque ele foi realmente extraordinário. Ícone. Esse cara aí é um animal. Oscar é dono de todos os recordes das Olimpíadas.

Ele ainda exaltou os outros irmãos e integrantes da família, que é composta por atletas.

- O Felipe, meu outro irmão, é um super atleta também. Poderia ter sido jogador de basquete, jogou vôlei de praia, começou com 30 anos e ficou muito melhor do que eu, que jogava desde moleque. Por influência dele, o Bruno começou a jogar e se tornou um dos maiores jogadores de vôlei de praia de todos os tempos. Esse é um gênio. Família de desportistas desde sempre. Meu pai praticava salto em altura, também jogou vôlei. Meu tio foi jogador de futebol e vôlei.

Carinha de 20 anos de idade?

Tadeu, que é pai de uma menina de 20 anos de idade e outra de 22, contou que quando sai com as filhas, namorados e amigos delas, sente como se todos fossem da mesma geração.

- Eu saio com as minhas filhas, estão com namorado e amigos, vem alguém servir a gente e falo: Por favor, dá para dizer se alguém é de geração diferente ou se é todo mundo amiguinho que está junto aqui se divertindo? Os garçons sempre falam que parece que é a mesma geração, não dá para ver quem é mais velho.